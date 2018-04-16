2018年04月16日 04:11 中國時報 趙政岷

金正恩與川普要見面會談了，那之前北韓射的那些飛彈在做什麼？川普對中國大陸祭出了301、貿易制裁，目標是阻撓其未來2025的發展，還是那只是幌子？「影響力教父」羅伯特．席爾迪尼說，改變往往在事情發生之前，如何潛入人心、在先前鋪設新梗，是成功改變事情的訣竅。

羅伯特．席爾迪尼曾是史丹佛商學研究訪問學者，目前是亞利桑那大學心理與行銷終生董事教授。他在1984年出版《影響力》一書，迄今銷售逾300萬本，發行超過30國語言。如今他新出了《鋪梗力─影響力教父最新研究與技術，在開口前就說服對方》一書，已成為社會心理學與行為經濟學領域的重要著作，也獲得了2017年諾貝爾經濟學獎得主理查．塞勒的大力推薦。

羅伯特．席爾迪尼說有效的說服祕訣不在於訊息本身，而在於訊息傳達之前的關鍵時刻。頂尖說服者用的方法正是透過鋪梗，讓受眾在接收訊息前就已處於比較容易被打動的狀態。換句話說，要改變對方的「心意」，你必須先改變對方的「心理狀態」。

既然掌握前端注意力這麼重要，羅伯特．席爾迪尼提出，注意力分為吸引元素與黏著元素。性、威脅、來點不一樣都是吸引元素，而和自己有關、未完成的、神祕未知的則是主要的黏著元素。縱有這些造成注意力的元素，最終要有效說服改變來自6大原則—互惠、好感、社會認同、權威、稀少性、一致性。

就像家具店要賣床，有些廠商同時擺3張不同品牌的床在一起供人比較，也有商家只放1張床，但旁邊擺設了床頭櫃、貴妃椅、床頭燈等，營造了舒適的空間氛圍，增加成功的銷售機會，這就是鋪梗力！

研究也顯示光憑空生出一個較大的數字，就能有非凡的效果。一般人願意為晚餐支付的金額，在名為Studio 97的餐廳，會高於在名為Studio 17的餐廳。同樣的道理，紅酒專賣店裡的顧客假如聽到店裡播放的是德國歌曲，就比較可能會挑選德國紅酒；假如聽到的是法國歌曲，也會傾向於挑選法國紅酒。

現在多數人則相信「證據會說話」，重視大數據分析，但卻不見得足夠重視行為科學的分析。去年諾貝爾經濟學獎頒給了行為科學領域，這無疑是對計量經濟之外的一大提醒。這似乎也在說明，為什麼美國總統大選與英國脫歐民調雙雙失靈。

但這是新的發現嗎？其實《孫子》早就說過：「不戰而屈人之兵，善之善者也。」企管顧問也都教導商家，得先讓企業與產品成為被信賴的形象，才能讓客戶掏錢。台灣就要進行大選了，敵對陣營間如何有效鋪梗，而不只是無謂的放假空氣，現在已決定未來的結局。（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)