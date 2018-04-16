哈利波特 6月會樂迷

2018年04月16日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

1997年，一個戴著眼鏡的英國小男孩闖進全球讀者的心房，《哈利波特》從1997年第1集〈神秘的魔法石〉出版之後，全球為之瘋狂，所有版本總銷售量超過4億5000萬本以上；電影更席捲全球，光是海報拍賣就創下新台幣52.7萬元紀錄。台灣將首度引進《哈利波特》電影交響音樂會，透過大編制磅礡交響樂，重溫電影中充滿魔法與友誼的動人情節。

電影讓古典樂更流行

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，《哈利波特》的配樂堪稱近代最成功，也最家喻戶曉的電影配樂，由奧斯卡金獎配樂大師約翰‧威廉斯親自操刀，從2001年的〈神秘的魔法石〉、2002年〈消失的密室〉到2004年〈阿茲卡班的逃犯〉都是由他配樂，其後續作雖不再參與，但卻持續沿用了他的音樂主題。

電影交響音樂會已經在日本、香港及大陸推出，台灣將在6月引進第1集〈神秘的魔法石〉電影交響音樂會，由楊士弘指揮長榮交響樂團演出。隨著古典音樂的音樂會已經開始轉型，電影交響音樂會是一個最流行的選項，透過電影的加持，可以讓古典音樂更容易被現代樂迷接受。目前預定5年內演完《哈利波特》電影交響音樂會全集，影迷可以拭目以待。

這次擔任指揮的楊士弘是來自台灣的華裔指揮家，他出生於馬來西亞，後來到美國茱莉亞音樂學院音樂學士及碩士學位就讀，並在紐約州立大學石溪分校拿到音樂博士學位，目前活躍於好萊塢，他也是《魔戒》、《神鬼戰士》與《教父》等電影交響音樂會的御用指揮。

樂器模仿貓頭鷹叫聲

值得一提的是，《哈利波特》主題曲叫〈Hedwig’s Theme Song〉，以哈利的貓頭鷹嘿美為主題，用清脆而帶神祕感的鋼片琴獨奏，其他樂器依序加入，旋律勾人和聲豐富，有趣的是為了模仿貓頭鷹的叫聲，約翰‧威廉斯還讓雙簧管演奏模仿，雖然只有幾聲，但可以聽見約翰‧威廉斯的未泯童心。

(中國時報)