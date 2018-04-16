白冰冰93歲母懷中離世

2018年04月16日 04:11 中國時報 報導林彥君

白冰冰93歲的母親日前離世，白冰冰15日悲痛說：「媽媽雖然年紀大有準備，但還是很錯愕。」媽媽晚年失智，她和媽媽的緣分很薄，但是是家中感情最深厚，在家中若發生重要事件時，幾乎都由她掌握主導權，媽媽因此很依靠她，「哪怕我忙碌，她要走的時候，讓我第一個出現在她的眼前，媽媽是躺在我懷裡停止呼吸的。」

她說看著媽媽在喘不過幾口大氣之後，離開了待了93年的世界，家人決定低調處理後事，不發訃聞不辦公祭，「5月6號媽媽就要出門了（出殯），4月14日是白曉燕離開21周年的紀念日，現在媽媽也去找她了，只剩下我一個人了。」

懊惱忽略醫療常識

她原以為媽媽近來不吃不喝是老年衰竭，幫媽媽裝上鼻胃管，「直到媽媽昏睡5天之後，腳掌腫起來才發現狀況不對，送到急診室診斷才知道是慢性中風。」她對自己忽略醫療常識相當懊惱，也為了確認病情，讓媽媽做了核磁共振，「沒想到在病房突然大量嘔吐及腹瀉，甚至排出血便，慌亂中送進加護病房，那一刻開始才是她的地獄。」

白冰冰曾在節目上透露，家中有10個兄弟姊妹，她排行老三，家裡只有她是媽媽用來出氣「練身體」的小孩。她回憶從小一聽到媽媽的聲音就遠遠躲開，否則就會莫名其妙的棍棒加身，「隨著年齡增長，我的事業慢慢起色，可是始終得不到母親關愛的眼神。」她早已對過去的事看開且放下，「母親生10個小孩，看起來很簡單，但是談何容易，我漸漸會替她著想，她從年輕到現在，情緒沒有管道宣洩，這樣想，過去的一切就不是問題了。」

(中國時報)