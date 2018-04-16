楊鎮想狠揍以前的楊鎮

2018年04月16日 04:11 中國時報 洪秀瑛 ）

楊鎮轉念之後，心境比以前開闊正向許多。（蘇蔓攝）

楊鎮這2年接連拍戲，工作看似順風順水，內心其實面臨很大的衝擊及瓶頸，讓他一度想轉換跑道，直到前陣子演出電視電影《憨嘉》，對人生有不同體悟，才重拾對戲劇熱情，「我從小做事都虎頭蛇尾，我對爸媽說，這是我第一次對自己的人生負責，如果做不好我自己扛；想到許多新人比我們更辛苦，我還能一直拍戲，相比之下幸運很多，再不自我精進就等著被淘汰。」

楊鎮劇中為保護母親而弒父，拍戲期間，濃厚情緒籠罩低氣壓中，直到殺青還無法脫離，在錄音室錄音時，因為必須快速還原角色凶暴殘忍而又軟弱無力，他在幽暗錄音室聲淚俱下。楊鎮說，父親幾年前腦部開刀，那時候的自己正值叛逆期，「那時候覺得怎麼不被世界理解，現在慢慢懂得學著看世界，如果碰到以前的自己，我真的想狠狠的揍『楊鎮』一拳。」

他去年拍電視劇《只為你停留》因製作公司老闆跑路，最後沒拿到數十萬酬勞，低潮時曾想轉行開餐廳，或考健身教練國際證照，他很開心遇到這個角色，帶給他反思與啟發，想到爸媽一路支持，讓他無後顧之憂，更懂得珍惜，「小時候很討厭爸爸常說『你不要問別人給你什麼，要問自己給別人什麼』，現在懂了。」他也期待有機會接拍類型劇，讓觀眾看到更多面向的自己。

(中國時報)