李昇基入戲 想疼沈恩敬

李昇基在電影裡飾演朝鮮王朝中，最神算的算命師徐道允。（華聯國際提供）

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中國時報
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CNBLUE人氣成員姜敏赫為演出電影控制飲食，也會舉啞鈴鍛鍊身材。（華聯國際提供）

由韓國高人氣歐巴李昇基和影后沈恩敬聯手主演的韓片《野蠻公主玩婚記》，主打全新品種宮廷浪漫喜劇，沈恩敬在電影中一女配多男，陷入顏值超高的美男堆中。

除了李昇基之外，電影還找來韓流超人氣K-pop偶像，包括《醫療船》CNBLUE姜敏赫、《季春奶奶》SHINee珉豪、《屍速列車》崔宇植等新生代演員，大家一起換上古裝扮相，展現另一種俊美。

沈恩敬也因在美男堆環境中拍攝備受討論，曾在上一部古裝扮相作品《雙面君王》中飾演宮女，此次晉升公主，身邊還同時圍繞著高顏值演員所詮釋的花美男、紳士男等，讓粉絲相當羨慕。

沈恩敬日前被問到這些韓國魅力男站一排會選擇誰時？她笑答：「合拍比較重要。」一旁李昇基則笑虧：「我猜她會選美男，因為恩敬似乎喜歡長得帥的男人，覺得長得帥的男生都可以被原諒。」

李昇基誇沈恩敬敬業

李昇基也給對方高評價，表示沈恩敬是很真誠演戲的演員，在演出比較難過的橋段，也會讓人由衷覺得很心疼、很想上前去安慰她。

姜敏赫更在預告中可愛眨眼放電，令粉絲心跳頓時漏拍，片中飾演絕世美男的他透露：「為了這部片，拍攝過程除了一邊控制飲食，只要一有時間我也會舉啞鈴鍛鍊身材。」另一位在韓劇《三流之路》與大賣夯片《屍速列車》等作品展開知名度的崔宇植，也穿上古裝，一撇過去都是演出現代角色的形象。電影20日在台上映。

(中國時報)

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