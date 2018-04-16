《復仇者3》癱瘓好萊塢1年

潘鈺楨

友善列印
中國時報
報導（新加坡傳真）
小勞勃道尼在記者會上頻頻耍寶，讓記者會毫無冷場。
班奈狄克康柏拜區依舊維持英國紳士形象，笑容優雅。

漫威英雄片《復仇者聯盟：無限之戰》（《復仇者3》）即將上映，眾演員分組至不同國家宣傳，15日上午在新加坡舉行的記者會，是小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）與班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）的亞洲唯一合體。兩人飾演的「鋼鐵人」與「奇異博士」在漫威電影首度碰頭，會不會搶當老大？班奈狄克聞言馬上示好搭小勞勃的肩，沒想到小勞勃變臉狠回：「把你的手給我拿開！」

當然這只是開玩笑。班奈狄克解釋：「鋼鐵人與奇異博士確實有一些衝突…但這正是電影有趣的地方，看他們的關係如何展開。」兩人分別演過電影與電視版的「福爾摩斯」，讓這場記者會多添了「新舊福爾摩斯」同框的話題，觀眾有沒有可能在電影裡看到「福斯摩斯笑哏」？班奈狄克誠實地否認，小勞勃道尼則當場徵求笑話供他下次用。

班奈狄克見識漫威宇宙

漫威電影宇宙（MCU）邁入10年，小勞勃回憶當年接下鋼鐵人角色：「因為我需要一份工作。」搞笑玩才正經表示，信任導演、團隊以及漫威漫畫才是主因。較晚加入的班奈狄克提到這次拍攝心情，一開始讓他「有點驚」：「第一次走進片場，看到好多經典角色，很像惡搞遊戲裡的環節。」

飾演「涅布拉」的凱倫吉蘭（Karen Gillan）、導演喬羅素（Joe Russo）、執行製片陳貞（Trinh Tran）昨也一同出席。凱倫說當初經紀人問她願不願意剃頭，她得知是為了漫威電影，二話不說就答應。喬羅素認為此片是漫威電影有史以來規模最大、最複雜的一部，「我們癱瘓好萊塢1年，因為演員都來拍這部片了。」電影25日在台上映。

(中國時報)

小戽斗感念孫越提點開戲路 隋玲情慾流動男女通吃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。