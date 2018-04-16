《復仇者3》癱瘓好萊塢1年

2018年04月16日 04:11 中國時報 潘鈺楨 （新加坡傳真） 報導（新加坡傳真）

小勞勃道尼在記者會上頻頻耍寶，讓記者會毫無冷場。

班奈狄克康柏拜區依舊維持英國紳士形象，笑容優雅。

漫威英雄片《復仇者聯盟：無限之戰》（《復仇者3》）即將上映，眾演員分組至不同國家宣傳，15日上午在新加坡舉行的記者會，是小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）與班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）的亞洲唯一合體。兩人飾演的「鋼鐵人」與「奇異博士」在漫威電影首度碰頭，會不會搶當老大？班奈狄克聞言馬上示好搭小勞勃的肩，沒想到小勞勃變臉狠回：「把你的手給我拿開！」

當然這只是開玩笑。班奈狄克解釋：「鋼鐵人與奇異博士確實有一些衝突…但這正是電影有趣的地方，看他們的關係如何展開。」兩人分別演過電影與電視版的「福爾摩斯」，讓這場記者會多添了「新舊福爾摩斯」同框的話題，觀眾有沒有可能在電影裡看到「福斯摩斯笑哏」？班奈狄克誠實地否認，小勞勃道尼則當場徵求笑話供他下次用。

班奈狄克見識漫威宇宙

漫威電影宇宙（MCU）邁入10年，小勞勃回憶當年接下鋼鐵人角色：「因為我需要一份工作。」搞笑玩才正經表示，信任導演、團隊以及漫威漫畫才是主因。較晚加入的班奈狄克提到這次拍攝心情，一開始讓他「有點驚」：「第一次走進片場，看到好多經典角色，很像惡搞遊戲裡的環節。」

飾演「涅布拉」的凱倫吉蘭（Karen Gillan）、導演喬羅素（Joe Russo）、執行製片陳貞（Trinh Tran）昨也一同出席。凱倫說當初經紀人問她願不願意剃頭，她得知是為了漫威電影，二話不說就答應。喬羅素認為此片是漫威電影有史以來規模最大、最複雜的一部，「我們癱瘓好萊塢1年，因為演員都來拍這部片了。」電影25日在台上映。

(中國時報)