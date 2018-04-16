隋玲情慾流動男女通吃

隋玲雖是科班出身、有許多舞台劇經驗，但依然對首次大銀幕演出戰戰兢兢。（伊林提供）

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中國時報
專訪
隋玲（左）在片中和已婚江琴上演不倫戀。（原創娛樂提供）

電影《嫐》（音同「腦」）由伊林娛樂名模隋玲主演，她在片中飾演男女通吃的神祕女性「白姈」，首次演出影視作品就大膽獻出女女吻，她回想當時剛從文化大學戲劇系畢業，直呼：「很緊張！我在戲裡要跟一對夫妻有吻戲。」

隋玲自曝從小頗有女生緣，國小就收到女生寫的情書，「國小有一個很好的女生朋友，忽然對我生氣吃醋，是因為我跟另外一個男生好。」國中時則被女生告白：「我在走廊上看到妳，會臉紅心跳。」

她從國中起慢慢了解女生之間也可能產生情愫，「現在長大了，偶爾還是會有女生跟我告白。」她也盡力揣摩和女演員之間的情慾戲，「例如要摸女生的胸部，當時演出過程太自然太真實了，反而被經紀人阻止，覺得我的聲音演太多了。」

劉以豪猛讚沒問題

同門演員劉以豪近年也演出不少電影，隋玲當時還和對方分享自己拍攝的角色，「本來是希望他給我一點建議，或是給我一些戲劇演出的經驗分享，沒想到他竟然說很期待看我演出這部戲，一直誇我很OK，說我絕對沒問題。」

拍攝時遇到瓶頸，隋玲表示戲中有一段很長的獨白，敘述自己內心的想法，「因為電影不同於劇場的演出，可以面對觀眾，當時覺得很難拿捏，對我來說，這一段演出難度最高。」

該片刻畫當今社會中氾濫的外遇主題，描寫房地產富商馬守志（張育邦飾）淪陷情色慾海，平日上班在辦公室與祕書亂搞，下班後跟年輕美眉白姈（隋玲飾）去參加嗑藥、性愛派對等，男女完全無視婚姻神聖誓約後，發生一連串不可置信的事。該片20日上映。

(中國時報)

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