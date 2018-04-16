春夏搶試－2018時尚變髮 獨角獸夢幻紫

2018年04月16日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

韓團EXID成員哈妮染成紫髮，但以自然蓬鬆線條，跳起舞性感搶眼。（CFP）

AVEDA曲線辛香造型霧。（AVEDA提供）

MOROCCANOIL優油不毛燥噴霧。（MOROCCANOIL提供）

KEVIN.MURPHY泡芙造型品。（KEVIN.MURPHY提供）

萊雅專業春夏特藝髮型趨勢示範流行髮妝。（L’OREAL PROFESSIONNEL提供）

萊雅專業L’OREAL PROFESSIONNEL絲漾博保濕DD蜜40ml。（L’OREAL PROFESSIONNEL提供）

RF荷那法蕊OKARA豆粕燙染防護油。（RF提供）

R+Co鋁箔紙抗毛燥靜電噴霧。（R+Co提供）

延續去年粉霧髮色熱潮，夢幻「獨角獸髮色」將成2018年的主流色。L’OREAL PROFESSIONNEL發現，粉紅、粉橘、粉紫、粉綠色為基底的染髮熱潮將風靡全球，至於造型則以自然線條為主，因此更為注重頭髮質感。

傳遞前衛、街頭、柔美風格

許多前往沙龍改造髮型的顧客，偏好參考時下名人、伸展台的造型作為新髮型靈感，RF荷那法蕊合作沙龍也表示，今年以Pantone的Ultra Violet紫外光、冷霧棕髮色當道，紫色由暖色調的紅色與冷色調的藍色組成，在髮色上，隨著紅色、藍色的色彩比例調整，甚或是加入灰色、粉紅色等彩度低的霧感色彩元素等色彩比例的調配，可傳遞出前衛、街頭，亦或是夢幻柔美等風格。

RF荷那法蕊建議，想要保持霧感髮色與頭髮光澤，不要以太高溫的水進行清潔，同時也建議在染後務必持續使用具有鎖色護髮效果OKARA恆采修護系列髮浴、修護膜作為護色護髮保養。

泡麵長捲、睡不醒自然捲夯

從4大時尚周伸展台上來看，春夏髮型以波希米亞泡麵長捲髮與浪漫混血兒大捲在大受歡迎，而深咖啡色的學生短髮，搭配內彎、微微凌亂的外翹或是波浪、睡不醒風的自然微捲，也成為新世代女性喜歡的髮型LOOK。

代理多項專業髮品的歐娜國際，以髮型師Eugene Souleiman指定用ghd工具打造Tommy Hilfiger大秀為例，表示這位名師分享打造鬆散、自然髮型，「可用ghd微捲造型棒，將頭髮繞在工具上並向外拉，以達到比較S型的捲度，才不會太捲，而是比較自然的曲線。這屬於比較現代的風格，髮型中還是具有一些結構，但整體上是比較放鬆的。」

(中國時報)