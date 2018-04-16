Joy靠葡萄柚色 誘惑禹棹煥

2018年04月16日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

韓劇《偉大的誘惑者》女主角Joy在戲中的脣妝引起觀眾討論。（翻攝《偉大的誘惑者》畫面）

Red Velvet代言Etude House全新「Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉」，Joy靠葡萄柚色誘惑禹棹煥韓劇《偉大的誘惑者》中，男主角禹棹煥及女主角Joy在劇中多幕接吻場景都讓人臉紅心跳。（翻攝《偉大的誘惑者》畫面）

韓劇《偉大的誘惑者》中Joy使用的，正是其代言Etude House全新「Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉」的OR201葡萄柚色。（翻攝Etude House韓國官方網站）

最近韓劇《偉大的誘惑者》中，男主角禹棹煥及女主角Joy在劇中多幕接吻戲，都讓粉絲看得臉紅心跳，而且多次特寫了Joy的嘴脣，讓人好奇到底她使用了哪個品牌口紅及色號，讓要復仇的男主角也被吸引，而答案正是由韓國女團Red Velvet代言的Etude House全新「Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉」。

身為Red Velvet的一員，Joy當然在戲中大肆使用該牌唇釉，Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉不僅帶有霧面感，在燈光下細看還帶有一點光澤，而Joy代言的顏色OR201為葡萄柚色，就像是葡萄柚果肉般紅紅帶橘的顏色，顯白之餘，配淡妝也相當適合，不過目前台灣Etude House仍未見有上架，喜歡的消費者要親自飛到韓國才能入手了。

(中國時報)