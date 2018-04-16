Joy靠葡萄柚色 誘惑禹棹煥

韓劇《偉大的誘惑者》中，男主角看著女主角Joy漂亮的嘴脣而入神，馬上在Joy嘴上貼上膠布。（翻攝《偉大的誘惑者》）

友善列印
中國時報
報導
韓劇《偉大的誘惑者》女主角Joy在戲中的脣妝引起觀眾討論。（翻攝《偉大的誘惑者》畫面）
Red Velvet代言Etude House全新「Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉」，Joy靠葡萄柚色誘惑禹棹煥韓劇《偉大的誘惑者》中，男主角禹棹煥及女主角Joy在劇中多幕接吻場景都讓人臉紅心跳。（翻攝《偉大的誘惑者》畫面）
韓劇《偉大的誘惑者》中Joy使用的，正是其代言Etude House全新「Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉」的OR201葡萄柚色。（翻攝Etude House韓國官方網站）

最近韓劇《偉大的誘惑者》中，男主角禹棹煥及女主角Joy在劇中多幕接吻戲，都讓粉絲看得臉紅心跳，而且多次特寫了Joy的嘴脣，讓人好奇到底她使用了哪個品牌口紅及色號，讓要復仇的男主角也被吸引，而答案正是由韓國女團Red Velvet代言的Etude House全新「Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉」。

身為Red Velvet的一員，Joy當然在戲中大肆使用該牌唇釉，Matte Chic Lip Lacquer霧面光唇釉不僅帶有霧面感，在燈光下細看還帶有一點光澤，而Joy代言的顏色OR201為葡萄柚色，就像是葡萄柚果肉般紅紅帶橘的顏色，顯白之餘，配淡妝也相當適合，不過目前台灣Etude House仍未見有上架，喜歡的消費者要親自飛到韓國才能入手了。

(中國時報)

春夏搶試－2018時尚變髮 獨角獸… 理膚寶水裸亮霜UV防護

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。