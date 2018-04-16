理膚寶水裸亮霜UV防護

2018年04月16日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

理膚寶水觀察女性對於肌膚自然透亮感的需求， 今年再推醫美級防曬隔離新品「裸亮霜」。（理膚寶水提供）

理膚寶水－全護清爽防曬亮白乳，強化長波UVA防護，30ml／980元。（理膚寶水提供）

理膚寶水－UV智慧偵測貼片，可搭配下載手機APP，偵測UV紫外線的風險指數，透過貼片感應墨水顏色變化，反應個人化的UV紫外線曝曬量和風險指數。（理膚寶水提供）

台灣近年興起「素顏霜」風潮，長庚醫院皮膚科醫師張學倫表示，所謂「素顏霜」是類似BB霜或粉底霜產品，可改變修飾膚色，但一般來說遮瑕度不高，若未具足夠防曬抗UV能力，單獨使用防曬力普遍不足。

張學倫指出，許多化妝品雖有標示防曬係數，但因使用量較少，及女性偏愛輕透妝感。單用化妝品抗UV，若上妝前省略防曬步驟，容易讓皮膚曝露在不完整UV防護傷害，黑斑和皺紋會隨之而來。而化妝品防曬係數認定，主要僅依廠商提供資料審核，並未實際檢測產品標示的係數是否相符，「宣稱值」和「實際值」未必符合。

理膚寶水鎖定亞洲女性偏好，兼顧抗UV，及追求即效美白的需求，今年在台灣推出主打抗UV防曬裸亮霜「理膚寶水全護清爽防曬亮白乳SPF50」，富含極高抗UV防曬專利成分，訴求能抵禦對肌膚造成黑老傷害，擁有極高UV防護的裸亮素顏。

(中國時報)