名店、獨家聯名最吸睛

2018年04月16日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

家樂福日本北海道生乳捲，每條208元。（家樂福提供）

愛買8吋鮮奶油水果蛋糕，有水果、芋泥、巧克力黑森林3種內餡可選，388元。（愛買提供）

全聯 x Hershey’s最愛媽咪蛋糕，可愛卡通化圖案給人親切感，約480g，328元。（全聯提供）

全聯「一百種味道」花漾粉雪莓果塔5.5吋，香酥的甜塔皮佐莓果、全蛋打發製作的海綿蛋糕、奶油杏仁餡，420g±3%，420元。（全聯提供）

量販、超市母親節蛋糕預購，名店、獨家聯名款和熱銷款新口味最吸睛。全聯We Sweet甜點與美、日百年品牌聯名成功養出鐵粉，母親節再挾著Hershey’s好時巧克力、TSUJIRI辻利茶舖雙聯名的優勢強打獨家蛋糕；家樂福主推去年熱賣10萬條的北海道生乳捲，增加使用京都宇治抹茶為原料的京都抹茶口味搶市。

採預購 不怕排隊搶不到

全聯有1位名廚、2大聯名、3家台灣名店，20支獨家甜點及麵包6月7日前預購，看好業績可年成長2成。Hershey’s系列包含重新研發的預購常勝軍「最愛媽咪蛋糕」，與巧克力千層蛋糕、閃電棒棒泡芙、黑鑽生巧克力蛋糕、經典巧克力布朗尼等新品；辻利系列有抹茶柚子花花派、抹茶三色泡芙，皆採預購，不怕排隊搶不到。

另，全聯的名店是新竹「一百種味道」的花漾粉雪莓果塔、堅果巧克力香蕉塔；新竹以起士蛋糕為特色的「74甜創」，與We Sweet聯名芋見北海道雙層乳酪蛋糕、雪藏莓果荔香乳酪蛋糕；高雄以洋菓子聞名的「歐貝拉西點專門店」，推出玻璃罐雙色布丁、日本蕾雅起士蛋糕；且與2018年世界麵包大賽冠軍王鵬傑合作，獨賣世界冠軍的荔香草莓麵包，首次在母親節蛋糕外預購麵包。

滿額送蛋糕或折價券

家樂福15款蛋糕在往年熱銷的水果之丘、重乳酪蛋糕、榛果巧克力慕斯蛋糕等外，新品8吋比利時璀璨焦糖牛奶巧克力慕斯蛋糕，以比利時貝可拉焦糖巧克力為原料，8吋洛神花寶石蛋糕用台灣在地水果開發，都是亮點；5月9日前購買或預購任1款8吋蛋糕送蜂蜜蛋糕，單筆滿千送1組起酥蛋糕+蜂蜜蛋糕。

愛買去年母親節賣5萬顆蛋糕，適合小家庭的6、8吋圓形蛋糕占52%，自製的8吋鮮奶油蛋糕正好符合需求；人氣第2名的捲類蛋糕主打去年賣3500條的九州純鮮奶捲，和新品雪之戀奶凍捲等；也因髒髒包話題夯，推出艾波索草莓黑金磚等巧克力蛋糕；5月8日前包含首次合作的名店白木屋、振頤軒等30款蛋糕188元起，預購滿300元送30元烘焙/熟食系列現金折價券。

(中國時報)