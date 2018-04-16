休旅車玩跨界 插電掀熱潮

多功能方向盤附換檔撥片，左為多媒體、電話，右為定速、SI-DRIVE等相關功能。（陳大任攝）

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中國時報
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8吋LCD螢幕可顯示駕駛視線死角，如圖為右前輪與牆角間的距離。（陳大任攝）
ACC主動車距控制定速巡航，設定範圍在30-180km/h（控制速度範圍0-200km/h）可自動維持適當的車距。（陳大任攝）
LDW車道偏離警示系統，時速超過50km/h後，當駕駛因為疲勞、分心而偏離車道時，系統發出聲響提醒。（陳大任攝）
18年式Outback 2.5i-S EyeSight外觀包括頭燈、水箱護罩及保桿造型都重新設計，售價135萬元。（陳大任攝）

休旅車當道，車廠透過調整產品編成或增加動力系統滿足不同消費需求，SUBARU增加Crossover跨界休旅車型；VOLVO、MINI則推出插電式混合動力車型。

Crossover跨界休旅車是近年熱門話題，車身比房車略高，有些還配置四輪傳動系統，兼具掀背車與運動休旅車優點，SUBARU Outback 2.5i-S EyeSight即是其中一例，Audi allroad quattro有A4、A6兩種選擇；VOLVO Cross Country有V40、V60、V90等3個車型。

Plug-in Hybrid插電式混合動力則提供Hybrid與純電動之外的第3種選擇，VOLVO XC60 T8 Inscription純電行駛里程可達45km，即使電能耗盡還可使用汽油引擎繼續行駛，在一般日常代步的用途下，每天在家充飽電，幾乎已不需加油；MINI Cooper S E Countryman ALL4綜合油電動力可行駛達500km。

(中國時報)

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