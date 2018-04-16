VOLVO XC60 T8 油電相輔 動力更充沛

2018年04月16日 04:11 中國時報 陳大任 報導

中控台8吋螢幕可顯示車輛四周的全景影像，在進出窄巷或越野活動時更加實用。（陳大任攝）

VOLVO與瑞典皇室御用品牌Orrefors合作，特製水晶排檔桿頭彰顯頂級休旅車的奢華感。（陳大任攝）

試駕車升級B&W多媒體音響、15支頂級揚聲器及HUD圖形化抬頭顯示介面，加價13萬元。（陳大任攝）

VOLVO XC60 T8 Inscription外觀與內裝皆有著簡約的北歐風格設計，售價299萬元。（陳大任攝）

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VOLVO XC60車系最近在紐約車展獲得「2018 WCOTY世界年度風雲車」殊榮，這次試駕的XC60 T8 Inscription配置插電式混合動力引擎，具備407hp/65.3Kgm最大綜效動力輸出，0-100km/h加速只需5.3秒，是XC60車系D4柴油、T5汽油、T6汽油等數據表現最佳的。

不僅如此，T8 Inscription廠方油耗數據47.6km/L，較同車系T6 2.0L汽油引擎的11.8km/L顯得特別省油，最主要的差別就是具備Hybrid油電動力，它可提供主要的行駛里程，在純電模式下安全極速為125km/h，全動力輸出時的極速更可達230km/h。

實際開著XC60 T8 Inscription，其實不必特別去在意現在是用電還是用油，也不必切換，系統自己會做最佳化調整，與一般油車的開法完全相同，對車主而言，就是回家之後要記得充電，尤其以市區移動為主的用途更會發現，跑加油站的頻率將會明顯降低。

此車還有一整組秘密功能，後車廂不僅提供後座椅背一鍵傾倒開關，還可利用氣壓懸吊來調整車高，最大幅度可降低後軸達50mm，再搭配全車系標配電動感應式尾門，這對於喜愛露營或戶外運動、經常需要裝載重物的車主來說，是更加便利且省時、省力的好配備。

至於安全配備，全新一代的City Safety都會安全防護系統可辨識行人、單車客甚至是大型動物，且不論日夜環境，都能主動煞停避免碰撞，更可結合方向盤轉向輔助，系統於時速50-100km/h啟動，當煞車不及將產生碰撞時，系統會加強駕駛轉向輔助與煞車力道幫助迴避碰撞。

(中國時報)