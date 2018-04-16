大佛拈花－和平地球 從大佛的微笑開始

2018年04月16日 04:11 中國時報 文／林蒼生（前統一集團總裁）

圖片提供／台灣覺性地球協會

人類的覺知有兩個方向：一個向外，看到森羅萬象的宇宙世界，一個是閉起眼睛向內看，只看到神祕莫測黑森森的一片。向外顯化的世界是有形有相的世界，邏輯與科學是這形相世界的原則原理。向內未顯化的世界是沒有形象的世界，非邏輯與超科學等一切神祕現象是這領域常出現的特徵。

因此幾千年來，人類常在這向外與向內探索的不同領會中爭論不休，直到21世紀的今天，量子力學的時代來了，超弦理論的推論更精確地在物理學與超微粒子間有了理論性的統合。這時才使外顯的科學與內隱的超科學，或神祕現象殊途同歸，有了相同的結論。因此，一些最頂級的科學家才會說，與其說宇宙是一個世界，無寧說，宇宙是一個思想。

宇宙是不是一個思想，我們也不敢下定論，但佛陀每每教誨我們不要胡思亂想。那胡思亂想的粗能量，已經使宇宙成為一個很複雜的狀態了。我們必須只在當前一念中不做任何加減，不做分別。分別心使原始純淨的能量複雜化，使心能被外顯的分別心牽著走，以至於不知怎麼回家。

佛法是指引我們回家的路，一切禪法，都從安靜身安靜心開始，在安靜中使呼吸緩慢下來，呼吸的延緩似乎是由外往內走的唯一途徑，因為只有在呼吸緩慢下來的時侯，我們才會覺得安詳，心生喜悅。

那喜悅從內心最深處的原始點來，所以帶有生命最初能量的氛圍。或許這是為什麼每一尊菩薩都半閉著眼往內看，都面帶微笑的原因。那微笑的裡面，含藏了非常深邃的生命奧妙。

這是為什麼，我們從佛像學習那往內探索生命的奧祕，這也是為什麼有雲岡、敦煌等那麼宏偉的石窟，那是前人修行的印記，是告訴我們如何往內在世界回歸的啟示。雲岡很美，佛像很美，藝術很美，音樂很美……其實所有很美的事物，其背後都有生命能量的道理。相信，洪啓嵩老師一定也有相同的想法，所以他要畫大佛。

畫166公尺×72.5公尺的大佛，其技術性的困難，我不必細說，光是那線條的構成，就須有超邏輯的本領了，換句話說，這麼大的佛畫出來，在百米之外看，比例一點都不差，那一定不是以平常的方法可以畫出來的，而是在完全無念的狀態下畫出來的。

因為線條是這麼一條一條在無念的狀態下所形成的，所以其線條的流暢，好像小鳥在空中畫下的弧度自然而優美。前面說過，很美的事物，都與生命純淨的能量有關。所以線條加線條構成了菩薩的形，顏色加顏色構成了菩薩的丰采，當佛像畫成時，那已是我們心中真正的佛，只是由內在外顯成完全沒有扭曲的外在而已。

我們把身心六根都放下，讓大佛來看我，就像鏡子映照萬物，讓萬物來看我。如是，看一朵花，或看一塊石頭，沿著那自然的線條看下去，平等無分別，只是靜靜地看著。如此觀物就逐漸進入萬物靜觀皆自得的「得」了。那時神清氣爽，是一個很好解除壓力，學習禪觀的方法。除此之外，面積達12,000平方公尺的大佛，比一甲田還大。看到大佛，讓我們的心量也自然而然擴大了，氣脈通達了，身心舒暢了，健康又覺悟。從個人到社會，到全台灣或全世界的福祉，正是大佛要發生作用的開始。

台灣本來是很美的小島，那美跟生命原始的純淨一樣，所以第一個發現台灣的人會驚呼：「福爾摩莎！」福爾摩莎是對絕對純淨美的詮釋。那時台灣沒有汙染，藍鵲悠然吱叫，麋鹿隨意奔跑，天晴雲白，是真正的福爾摩莎，然而今天不一樣了，今日台灣正在面臨不同的挑戰，台灣被撕裂了，就像921地震那樣，把日月潭的光華島撕裂，把台灣撕裂了，台灣社會被撕裂成不同群族的對立，被撕裂到大家面對著歷史，不知怎麼自處。台灣在不同觀念，不同族群，不同利害關係的對立中，徬徨無依。

在這關鍵時刻，我們能不能像南斯拉夫內戰時的德蕾莎修女那樣，在南斯拉夫內戰時，德蕾莎修女為了搶救戰場上一群無依恐慌的婦孺小孩，深入炮火中，迫使雙方停了戰火，讓德蕾莎修女帶著婦孺小孩離開戰場。

今天我們能不能以大佛做為人心和解、地球和平的平台？當每個人看到大佛，身體放下了，心念放鬆了，怨氣消失了，我們與自心和解了，與自身和解了，與呼吸和解了，與怨仇和解了。心中自然生起慈悲及友愛。洪啓嵩老師將畫大佛的核心精神，著成《冥想．地球和平》，這是大佛的心願，也是我們每個人的初心。

當一個人看到大佛，心就安靜了，智慧就增長了；

當一群人看到大佛，一群人心安靜了，社會就和諧了；

當全世界都看到大佛，全世界都靜下來了，地球就和平了。

在大佛的慈悲眼下和解，讓台灣把歷史的包袱放下，大家融合成凡是人類都有的慈愛，台灣是福爾摩莎，是寶島，那不只是地理上環境純淨的美而已，那是在這裡成長的人，不管是原住民，是外地來的人，是講任何語言的人，在這裡都能得到生息得到依託，因為台灣是全地球慈愛的中心，大佛立起來了，大佛的慈悲將引領不同族群的人找到未來心靈要走的方向。

那方向，不知要走多久，但我們知道那是覺性人類、覺性地球的方向。

(中國時報)