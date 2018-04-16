2018年04月16日 04:11 中國時報 林蒼生

在一片無染的白上 忽然從虛空中來了一個點 這個點 彷佛有神性 在無染的白上 遊走

像一隻鳥 在空中畫了一條美麗的弧線

那弧線 沒有人注意

卻很美地俱備了自然的神性

神性無他 無念而己 而人們卻做不到無念

因為人們被自己的念困住了 遮住了

而自己不知道

有一天 有位無念的人

從心中最深的地方起筆

在一片無染的白上 點了一個點

那個點很小 卻放著光

光點在無染的白上 遊走

人們只看到無念遊走的痕跡

像看到了那隻鳥 沒看到那美麗的弧線

弧線是無念的累積 累積再累積 弧線成形

在人們的驚歎中 大佛現身

大佛很高很大 大到剛好所累積的無念 可以

穿透人心 成為引領人們的自然神性

大佛出現了 成為人們的依靠

成為 為念所困的人 走向無念的指引

那指引 好似告訴人們 人生無他 只要放下

回歸自己本有的自然神性 在自然神性中

悠然自在 自然會與大佛融合為一

與大佛合一 心靈安靜 智慧通達 歡喜自在

相信 這才是那位無念的人起筆

要用那麼長久時間 畫了大佛的原因

大家來與大佛同在 一起來累積自己的無念

終有一天 我們自己

也會是 天上天下唯我獨尊 活生生的佛

2015中秋，觀〈大佛白描現身〉有感

洪啓嵩老師說，畫佛像必須放鬆放空無念，在無念中運筆，吾知此事甚難，故寫此文。

(中國時報)