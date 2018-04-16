2018年04月16日 04:11 中國時報 郭本城

放假了，外公經常要我和弟弟清除雜草，這是給我們的訓練，培養我們對家庭一份子的責任感，讓我們成為家中勞動服務的貢獻者，是一個願意付出並有能力的小孩。

我們就興沖沖扮演小園丁，外公說：「勞動是課本之外最好的學習」，因為「天道酬勤、人道酬誠」，外公再三的囑咐我們，做事一定要勤快、做人一定要誠實，而「傳家有道惟存厚」這句話，更有警惕與勉勵之意。

我突然警覺，外公是不是發覺我們經常都在混水摸魚？

外公買回來幾株杜鵑花教我們栽種，我和弟弟興奮地跪在地上，用小鏟子挖得不亦樂乎，母親說：「不跪地怎能聞花香」，數年之後，我才逐漸領會，這句話也有「小羊有跪乳之義」的意境。

第二年開春，杜鵑花全開花了，五顏六色豔麗極了，還散發淡雅的香氣。母親指著杜鵑的五片花瓣說：「這跟我們一樣是一家五口。從挖掘泥土和栽植花草中體會生活是最美好的，你們懂嗎？」

以後，每次經過院子，我們都會用心凝視這美麗的五支花瓣，每一枝都是一個幸福的家庭，而我們居然澆出這麼多的幸福家庭，成就感又增加了好幾百倍。

我們家不但書香盈溢，而且墨香飄逸，外公不准我們用墨汁，每次都要自己研墨，他說「研墨」有香味，墨汁只有臭味，我們像在研墨，其實是墨在「磨人」。

外公說：「看似你在磨啊磨的，你的心跑到哪啦？研墨是磨鍊人的心志，而不是讓你漫不經心的去神遊。一邊研墨、一邊要思想永字八法，這是我們中國書法中筆畫的大體。」

他還指導我們：「執筆要虛靈，才能展現生命力，要用意寫字，不是用力。」

外公要求我們臨摹「顏真卿楷書」字帖，《多寶塔碑》有兩千多字，我們絲毫不敢偷懶，每次都要寫好幾張報紙，幾年下來也寫了好幾萬字了。

我沉醉在顏體那種端莊雄偉的結構和筆鋒裡面，外公要我們學習顏真卿的書法，還要效法他崇高尚德的人品。外公讚譽他是偉大的書法家，更是忠義的政治家，這讓我更加深了對顏體的感情和熱愛。

我們孩童時代的成長環境，充滿了墨飛筆舞的記憶，完全不在意比同學少了一位爸爸。

（待續）

(中國時報)