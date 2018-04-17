國台辦批賴揆 他就是個台獨

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳君碩 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國台辦主任劉結一16日在河南鄭州出席活動時指出，台灣當局拒不承認「九二共識」，縱容去中國化、漸進台獨，阻撓干擾兩岸交流合作，個別人士肆意鼓吹台獨，不僅破壞兩岸關係和平發展，也損害廣大台灣同胞的切身利益，他在會後受訪時更直接點名賴清德「他就是個台獨！」

台海演習 是阻止分裂言論和行動

行政院長賴清德日前在花蓮表示，他是「務實的台獨工作者」，並提出「3面向、6工作」來達成「務實台獨」，劉結一昨出席河南鄭州的兩岸裝備論壇，立即重批賴揆。

當被問到18日解放軍將在台海舉行實彈演習，劉結一說，「舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動」，他也指出，大陸的立場是一貫的，非常明確，大陸有最大誠意，願盡最大努力，爭取兩岸前景，「但我們有足夠的意志信心和能力，阻止任何企圖把祖國任何一塊領土從祖國分裂出去的言論和行動」。

漸進台獨 干擾兩岸交流破壞和平

劉結一在論壇開幕式致詞時說，大陸與台灣是不可分割的命運共同體，當前兩岸關係更趨複雜嚴峻，漸進台獨，將阻撓干擾兩岸交流合作，破壞兩岸關係和平發展。劉結一呼籲，希望各位台灣朋友同大陸一道，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢。

除了講硬話，劉結一也對台商喊話，強調中共總書記習近平日前在博鰲論壇提到的將大幅放寬市場准入、加強智慧財產權保護、擴大進口等舉措，稱「這些重大舉措將為廣大台資企業和台灣同胞提供更好發展機遇和更大發展空間」，對於日前公布的惠台31條，也將一以貫之做下去。

行政院發言人徐國勇昨天上午受訪指出，維持現狀是早就講過了的政策，而且事實上「維持現狀」也就是目前的兩岸政策。記者進一步詢問是否因為「維持現狀」是總統的基調，但賴清德講完務實台獨後怕給總統添麻煩，所以再重申維持現狀？徐國勇則3次強調「沒有」。

賴發言跟維持現狀 政院稱沒衝突

媒體質疑，賴清德所說的務實台獨跟維持現狀有無衝突？徐國勇說，「沒有衝突」，並表示：「務實台獨跟維持現狀是沒有衝突的，我們中華民國本來就是個主權獨立的國家。」

(中國時報)