東華前校長吳茂昆 接任教長

2018年04月17日 04:11 中國時報 郭建伸 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨宣布，新教長由東華大學前校長吳茂昆接任。由於吳茂昆在2014年曾經發生「溢領教師獎助金」、包庇教師在外接職等爭議案，政院發言人徐國勇替吳背書，表示吳茂昆在擔任校長之前，就已被聘任為講座教授，領取獎助金，沒有自肥嫌疑；而外傳吳茂昆擁有美國籍，徐國勇也拍胸脯表示，政務官不得有雙重國籍，吳曾擔任國科會主委，應已放棄美國籍，不可能有雙重國籍。

曾掌國科會 應已放棄美籍

教育部長潘文忠上周請辭，吳茂昆未來是否接手卡管？徐國勇說，行政院長賴清德已表示台大校長一案並不是新任教育部長的要件或條件，不論管中閔最後是聘任或不聘任，吳茂昆都會依權責處理。

吳茂昆今年68歲，1987年與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度之超導體，並且被提名諾貝爾物理獎，1988年榮獲NASA傑出貢獻獎，1989年後返台任教，並曾任國科會副主委、主委，及東華大學校長。

徐國勇說，潘文忠上周六請辭時，賴清德在花蓮與吳茂昆通電話徵詢，昨下午兩人見面交換意見，最後核定人事案。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，教育團體很多人和吳茂昆不熟，也擔心吳對國教議題了解不足，難以上手。王立昇希望教育部長有其高度，摒除外界的政治操作，對台大校長任命案要能真正為台大、為全國教育著力思考，「做全民的教育部長。」

溢領獎助金自肥 是個誤會

吳茂昆爭議經歷頗多，2014年時全國教師工會就曾與東華大學教授公開批評，指吳假借職權溢領教師獎助金，包庇學校教師在外兼職；監委王美玉、陳慶財也曾提出調查報告，認為吳茂昆作法有疏失，要求他歸回溢領款項。

徐國勇昨引用吳茂昆當時聲明表示，東華大學在2012年1月23日至2015年1月22日，聘吳為講座教授，每月獎助金5萬元，但他是在2012年2月接任校長，「說他是當校長後自肥，這是有所誤會」。

徐國勇說，東華的學術獎助評審委員會認定吳茂昆有卓越的科學表現，給予他擔任校長後25萬元的薪資加給，但因為之前已領取講座教授獎助金5萬元，考量重複領取，因此他只領20萬元；至於教授升等需經過三級三審，絕非校長一人能處理，政院經過相關調查，認定沒有問題。

(中國時報)