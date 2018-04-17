兩岸趨緊張 國安局已報告蔡

2018年04月17日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國安局長彭勝竹昨天在立法院外交暨國防委員會指出，自中共十九大後，兩岸關係愈來愈趨於緊張，他已向蔡英文總統據實報告，盡到告知義務。

彭勝竹被質詢 無言以對

針對行政院長賴清德說他自己是台獨的務實工作者，多位國民黨立委逼問彭勝竹，賴揆的說法對兩岸關係的影響，是否踩到大陸的紅線，對此，彭勝竹均沉默不答，直到被立委江啟臣逼問到無法迴避，彭勝竹說，「請容許我不發表意見。」

有關大陸明天將舉行軍演，彭勝竹強調那是例行性的軍演。江啟臣說，怎麼感覺國安局與國防部都在粉飾太平，中共很多軍演都是例行性沒錯，但是會有官媒放出訊息，你們說是假新聞，那也沒關係，但該如何解讀他們這樣的報導？背後目的為何？為什麼一個例行性軍演，會被放大訊息？

江啟臣不滿地對彭勝竹說，你們是草率解讀，你們給蔡英文的資訊也這樣嘛？如果是這樣，國安局可以廢了，國台辦發言人馬曉光說會挫敗台獨的任何行徑，美國國務院又說對此表示擔憂，難到這些人是神經質嗎？國安局在幹嘛？還是你們不敢講？

台獨工作者說 不表意見

有關兩岸情勢，彭勝竹說，自十九大後，兩岸關係有越來越趨緊張，已向蔡英文報告。

江啟臣追問，賴清德的台獨工作者說，會讓兩岸更緊張？彭起先不回答。江啟臣說，你們是國安局，要超越軍事的分析，國安局是要做政治解讀，如果不夠精確，會讓執政者誤判；賴清德講的台獨工作者對於兩岸關係影響，是沒影響、負面影響或正面影響？

彭勝竹則說，容許他在這件事情上面不發表意見。

江啟臣問，蔡英文曾說兩岸關係不要挑釁，但賴清德則稱是務實台獨工作者，蔡英文和賴清德的兩岸說法你要選哪一個？彭勝竹說，站在他的立場，不做任何建議，總統、院長他們對國家政策有他們思考，他已經和總統報告兩岸情況趨於緊張，看到的都會據實跟總統報告。

(中國時報)