賴放火 卻要人民收殘局

行政院長賴清德一再強調自己是「務實台獨工作者」，國民黨立院黨團16日舉行記者會，書記長李彥秀（右起）、總召林德福及立委江啟臣批賴清德將人民置於險境。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德一再強調自己是「務實的台獨工作者」，國民黨立院黨團批賴清德將人民置於險境。藍委江啟臣說，大陸軍演就是對著賴清德的說法而來，其中的政治意涵應該是蔡政府應該要解決的，「人民難道要幫你收拾殘局？」

賴清德去年10月自稱是「主張台獨的政治工作者」，新黨即告發賴涉刑法內亂罪，高檢署以查無實據等理由簽結。新黨青年軍昨日依據《中國時報》報導，認為賴再拋「務實台獨」說，具體提出「3面向6工作」，恐使台灣面臨戰爭風險，再赴高檢署二度告發賴清德涉內亂罪，請求高檢署重啟偵辦。

新黨青年軍發言人王炳忠說，賴以行政院長身分三番兩次提務實台獨說，身為最高行政首長，擁有實質行政權，在未經修憲下即變更國憲等同叛國，是以其職權脅迫中華民國憲政顛覆，領土變更，並著手實行，構成刑法內亂罪「以非法方法變更國憲」。

國民黨團總召林德福在記者會，奉勸賴清德不要火上加油，逞一時之快，把台灣帶向不可預測的災難，民進黨一次次挑釁對岸非常不智，自己說要維持現狀，而現狀就是馬政府九二共識的現狀，才能跟對岸能夠和平共處。

國民黨團書記長李彥秀表示，大陸軍演就是對著台獨主義者而來，兩岸和平發展是國人最大公約數，賴清德說台灣已經是主權獨立國家，不必再宣布台獨，其實就只是政治話術，但這種說法卻會給兩岸造成緊張。

江啟臣表示，美國國務卿候選人蓬佩奧（Mike Pompeo）對大陸在台海的實彈演習感到憂心，結果我們政府卻說這是「例行性」軍演，「那美國擔心個屁？」賴清德想作秀就不要幹行政院長，不要搶蔡英文風采，小英才剛替他解釋完，他又提台獨工作者說，擺明是扯小英後腿。

江啟臣質疑，賴清德的「務實台獨」看在台獨分子眼裡就是「騙票台獨」，而作為行政院長說出這種話，已造成台海不穩定。

(中國時報)

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