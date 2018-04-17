外資避難 台幣4天重貶2.35角

2018年04月17日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

兩岸關係降至冰點，外資腳底抹油提前匯出避難，新台幣連續4個交易日爆量貶值，累積貶值2.35角，昨日收盤更以29.425元對1美元，創下近3個月來新低價。保守估計，外資近日匯出超過20億美元（逾600億台幣），已讓台北股市瀰漫山雨欲來之勢。

美中貿易戰暫告和緩，美俄卻惡化，外有中東地緣政治風險，已讓外匯市場不平靜；內有大陸將在福建沿海軍演陰霾，偏偏行政院長賴清德又與大陸國台辦主任劉結一對嗆，讓台北股匯市的詭譎度更勝全球。

「能怎樣，先躲啊！」看完昨日整場交易的匯銀主管直言，「有種回到當年台海危機的味道」，大陸已經亮出軍演底牌，就是希望民進黨政府在言行上克制，偏偏賴揆還拿「務實台獨」刺激對岸，種種行徑都讓已經夠冷的兩岸關係，邁向緊張狀態。

動作最快的外資，上周在對岸宣布軍演訊息後就開始「撤資」，動作大到讓外匯交易員看傻眼，不只交易室內整天電話沒停過，電話更接到手軟，單日成交量增至近20億美元，這幾乎是平常無事時的兩倍。

新台幣匯率方面，則是連續4個交易日呈現貶值走勢，從上周二29.19元的前波高點，一路向下急墜，昨日擴大至單日重貶1.23角，累計4個交易日共貶掉2.35角，收在29.425元，如果情勢未能扭轉，不排除貶向29.5元。

交易室主管直言，全球都受中東地緣政治風險影響，偏偏台幣還多了「台海變數」，這讓負責穩盤的中央銀行相當為難，昨日刻意讓新台幣貶幅「與韓元同行」，就是希望淡化外界對兩岸關係不穩的質疑。交易室主管分析，如果以近日大量，29.5元關卡早就失守，除了央行背後操盤外，悶了很久的出口商，看到新台幣難得有回貶的時候，紛紛探出頭來拋售美元，抵銷貶幅，不過從昨日收盤貶幅拉大，這力道已在減弱。

再從匯市近日交易量，約3到4成是外資撤出的估算，匯銀主管直言，因台海局勢緊張，已讓台股資金動能失血超過600億元，若外資短期沒能回心轉意、轉而匯入，勢必對台股造成心理及籌碼雙重壓力，後勢情況不妙。

(中國時報)