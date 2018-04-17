新聞透視－從兩國論到一邊一國 還要蠻幹嗎

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中國時報

大陸台海軍演倒數，兩岸關係轉趨緊張，回顧李登輝的兩國論到陳水扁的一邊一國論，兩岸關係對經濟面的衝擊歷歷在目，無奈小英政府卻一意孤行，若非不見棺材不掉淚，心態大概就是「別人的囝仔死袂了」。

1999年李登輝發表「兩國論」，股市在5個交易日跌掉1100點，市值縮水1.5兆元，令許多人傾家蕩產；2002陳水扁的「一邊一國論」威力依舊驚人，當天暴跌284.22點，對於當時指數還不到5000點的台股，猶如重磅炸彈。

明知罪魁禍首是這些口水，但政治人物就是可以扯「投資大眾過度反應」，或「近期國際股市均呈現下跌走勢」，裝作沒事，於是股民的切身之痛，屢屢為政治人物的喊爽買單，更遑論整體社會承受的衝擊。

對台灣來說，兩岸穩定就是經濟發展的重要基石，不穩定的兩岸關係，就像要放核彈的金正恩一樣，是沒有外資會冒這個險的。但相對於外資還能腳底抹油、提前落跑，台灣人民卻沒得選擇，只能「被承擔」後果。

這幾年外商直接投資偏低，突顯出在台投資有多難，許多人歸咎於「五缺」的困境，水電供應穩定不足、中北部地區土地供給少、招募不到員工、環保抗爭與環評制度冗長等，慢慢地剩下資本市場證券投資這塊。問題在於當政府沒有能力解決五缺，想讓外資回心轉意都這麼難，還火上加油，任由兩岸關係緊張，這難道是要嚇跑外資，讓外資徹底死心，搞到台灣「一無所有」嗎？

只是，莽撞舉動必須考慮到後果，台灣雖然外匯存底很厚，但就目前外資所持股債加上新台幣存款餘額折計4,154億美元，約為外匯存底的91％，外資若真撤台，絕對是大災難，對整體經濟衝擊宛如「明天過後」。

對政治人物來說，個人信仰或選票考量可能凌駕在全民福祉之上，但從近20年持續撩撥兩岸關係，最後都賠上難以計數的代價，我們真的還要蠻幹到底，還要重蹈覆轍嗎？

(中國時報)

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