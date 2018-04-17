新聞分析－賴獨變本加厲 背離民眾期許

2018年04月17日 04:11 中國時報 崔慈悌

賴揆「務實台獨工作者」言論，遭陸方強烈回擊，小英日前才為賴揆緩頰，強調賴支持兩岸政策維持現狀，不料才沒隔幾天，賴就選在總統出訪前拋出變本加厲的台獨論，挑起兩岸緊張局勢，成為「麻煩製造者」。

儘管總統府解釋，賴揆所以拋出「務實台獨」的說法，是為了回應媒體詢問，也只是說明賴之前的立場，不過從賴清德清楚提出「三個面向，六個工作方向」來看，顯然是早有準備，只是等著媒體來問。

為了幫賴清德的台獨立場緩頰，小英日前接受電視專訪，強調賴也支持兩岸關係維持現狀，「台獨工作者」只是他個人意見，兩岸政策仍以執政團隊的態度和基調為主。不料短短不過幾天，賴揆就執意要說明他的「務實台獨工作者」理論，讓小英形同「熱臉貼冷屁股」。

雖然行政院隨後滅火，發新聞稿強調兩岸關係就是「維持現狀」，但新聞稿內容與其說是賴揆的意思，不如說是小英的意志。

中共解放軍18日即將在福建沿海實彈軍演，擺明在警告台獨，值此台海情勢詭譎，小英即將出訪之際，賴此時拋出「務實台獨」說法，不是對兩岸和外交政策的敏感無知，就是刻意挑釁蔡的「維持現狀」。

獨派日前才批評小英「維持現狀」的兩岸政策，並對小英不支持台獨表示失望，賴揆卻反其道而行，難怪陸方直接點名「他就是個台獨」，也難怪遭外界質疑有「不臣之心」，覬覦2020年總統大位。

不過賴揆可能打錯了如意算盤，根據台灣民意基金會日前公布的民調，2016年有51.2％傾向支持台獨，但目前已下滑到38.3％，兩年來支持者減少逾1成，一旦台海局勢緊張，支持比例還會更低。

台灣絕大多數民眾仍支持兩岸維持現狀，這是當初蔡英文能夠當選的重要原因，儘管蔡並未能保持馬政府建立的「現狀」，但民眾絕不希望兩岸關係更差。

賴揆的「台獨工作者」或許能為他拿到深綠選票，卻將流失更多中立選民的選票，反而是為他推開了2020年的總統寶座。

(中國時報)