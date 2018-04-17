陸殲-10C服役 我F16空優漸失

大陸空軍殲－10Ｃ戰機（新華社）

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中國時報
林勁傑／台北報導
我空軍F-16戰機（本報資料照片）

近期大陸接連軍演頻向世界「秀肌肉」，昨日大陸空軍又公布新型戰機殲─10C即日起開始擔負戰鬥任務，象徵解放軍空戰能力進一步提升。此外，前日陸央視也公開播送，火箭軍新一代中遠程彈道導彈正式加入戰鬥編制，同時具備核反擊能力，能對海上船艦做精準攻擊。台軍事專家擔憂殲─10C服役，我空軍現有優勢將大幅降低；而大陸刻意讓新型導彈亮相，一方面也是警告美國若介入台海，將付出更高代價。

去年首度亮相 全球矚目

殲─10C是大陸自主研發的第3代改進型超音速戰鬥機，配備多型先進機載武器，具備中近距離制空和對地、海面目標精確打擊能力。於2017年7月參加解放軍建軍90周年閱兵首次公開亮相，當時備受世界關注。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，殲-10C最引人注意的改良，包括可能採用中共自製的「主動電子掃描陣列雷達」（Active Electronically Scanned Array, AESA），讓殲─10C擁有更遠的雷達偵測距離，更強的多目標攻擊能力，也能掛載先進、主動雷達導引的長程空對空飛彈。再者殲─10C具有強大的對地攻擊能力，能發射遠距精準彈藥攻擊地面目標。

揭仲憂心，若安裝AESA雷達的殲─10C大量服役，不僅我空軍已提升性能的F─16主力戰機原本在雷達上優勢會大幅降低；殲-10C也有能力攻擊我部署在台灣東部太平洋上空的E─2K空中預警機。如大量生產，對我軍空防將造成極大威脅。

秀導彈 要美勿介入台海

此外，央視前日曾公開報導大陸火箭軍在某導彈旅舉行新型號導彈武器授裝儀式，並稱是大陸完全自行研製的新一代中遠程彈道導彈。揭仲指出，大陸此舉顯然是刻意讓世界尤其是美國知道，大陸的打擊、核嚇阻能力有所提升。特別向美傳達共軍戰略性彈種增加、技術提升；而此導彈射程達3到4千公里，射距可打擊關島美軍基地，藉此向美警告若要對台海用兵將付出更高代價。

(中國時報)

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