展武統實力 「有能力解決台獨」

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳君碩 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

針對國台辦主任點名批評行政院長賴清德是台獨，南京大學台灣研究所所長劉相平16日受訪表示，18日的解放軍台海軍演就是個明確訊號，傳達大陸雖努力追求和平統一，但若台灣出現台獨事變，大陸不僅會出手，且有能力解決。

劉相平認為，賴位高權重，發言絕非個人意見或言論自由範疇，軍演就是要遏制台獨，不讓獨化的氛圍繼續擴散蔓延，他也認為，蔡英文總統稱台灣要在美中台關係扮演「棋手」，是「被拐賣了還在幫忙數鈔票」。

劉相平指出，大陸目前不願意武統，但並不意味著沒有能力武統，台海軍演就是要警告台獨勢力，「尤其像賴清德最近非常囂張，已經一而再再而三宣揚台獨」。

對於蔡英文與賴清德是否扮演一個滅火，一個點火的角色？劉相平認為，兩人關係無非兩種：一是唱雙簧，一個用嘴巴說，一個用行動做；另一種則是與2020總統大選有關，賴清德想要挑戰大位，提早拉攏台獨基本教義派，而這也可能造成選舉更近時，蔡為了鞏固基本盤，變成「兩邊比誰更獨」，這對兩岸關係十分危險。

他認為，賴若就此打住，也許還有緩和餘地，但若仍一意孤行繼續挑釁，「將來釀成台海危機是可以想像得到的」，大陸也會從對台「工具箱」裡拿出更多的工具來應對。

文化大學社科院院長趙建民表示，一般來說，大陸官方不會清楚點明「台獨」身分，劉結一此舉是比較有針對性的。從大陸角度來看，很難將行政院與總統府切割開來，他們會認為這是蔡政府的態度，賴被定性為台獨後，勢必增加未來兩岸關係的變數，也使蔡政府想改善兩岸關係、推動交流更加困難。

文化大學政治學系講座教授陳一新則認為，在大陸眼裡，賴清德已經被定性，很難翻身，但賴清德也不想翻身，他就是要爭台獨教主的位子。「賴清德之後就算提九二共識，大陸也不會相信，蔡英文則還有一點點空間，沒有明著跟大陸對著幹。」陳一新說，「賴清德都已明白說自己是台獨，要怎麼回到九二共識？」

(中國時報)