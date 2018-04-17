陸鴿派學者遭批 誰幫台說好話

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

面對當前兩岸情勢干擾因素增多，近期雖有不少大陸涉台學者到台灣調研探路，但這些涉台學者直言，當前兩岸針鋒相對的態勢正在逐漸升高，這種高度隔閡氛圍也蔓延至兩岸學界交流，就連鴿派涉台學者言論都遭放大鏡檢視，幫台灣講好話的空間也縮小中。

華盛頓通過《台旅法》實質推進台美官方交流、助推雙方軍事合作，行政院長賴清德三番兩次宣示台獨言論、台獨勢力頻推各類正名公投；近期各方局勢的發展，一方面讓低迷的兩岸關係持續下探，另一方面卻也助推互不信任的氛圍，從官方擴散至兩岸學界，乃至民間。

一名在大陸堪稱自由派的學者指出，當前兩岸關係緊張，增添兩岸學界的交流困難，近日不少前往台灣交流的大陸學者都充分感受到這種氛圍，坦白說，在過去是很少見的。

該學者直言，以他自己的文章為例，過去台灣學界向來把他定位成開明的大陸學者，認定其多數的文章對台灣還是持友善的立場；但近期幾篇在外媒討論兩岸關係的文章，竟遭到點名批判。

該學者稱，這種對文章「放大鏡」的檢視待遇，自己過去從未在台灣學界碰到過，儘管批評是來自台灣綠營的學者，「但這種現象真的是好事嗎？」特別是兩岸官方溝通已經中斷，「兩岸學界也要這樣嗎？」

此外，另名涉台學者也表明，兩岸學界的交流不管是公開或私下本來就一直都有，儘管學者不全然代表官方的看法，但仍然是一個風向標，是兩岸相互了解的一個管道，台灣方面應該要更開放一點，而不是拒之門外。

該學者認為，或許有些台灣學者認為現在美國頻頻打出「台灣牌」，讓台灣當局方面說話多了一分底氣，連帶讓有些學者也誤判情況，開始對部分大陸學者的言論「說三道四」，其實是十分不理性。

該學者直言，不用大陸方面說，台灣學界自己也知道，大陸涉台學者中有所謂鴿派與鷹派學者之分；鷹派學者批評台灣，台灣學界反擊或有幾分道理，但如果連鴿派學者的話都聽不進去的話，情況就很嚴重了。

(中國時報)