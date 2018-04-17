新聞透視－軍演傳達政治意涵 千萬別低估

2018年04月17日 04:11 中國時報 呂昭隆

假做真時，真亦假。大陸宣布明天在福建沿海進行實彈射擊軍事演習，就目前資訊研判，政治意涵遠大於軍事；然而我政府一直朝向軍事面解讀，讓老百姓忽略大陸藉418軍演所傳達的政治面訊息，這才是真正的警訊。

有關418軍演，國安局與國防部都說這是共軍例行性的演習，蔡英文總統13日登基隆艦視導海軍測考時，也是這麼說。大陸則是強調有針對性，大陸國台辦主任劉結一昨天更特別重申舉行軍演，是為捍衛祖國主權和領土完整的一次行動。

自大陸於4月12日公布軍演以來，雙方你來我往，唇槍舌戰。假戲一旦真做，418軍演就不再是單純的軍演。

沒錯，大陸要軍演的石獅靶區，2007年以前就設立了，除了去年軍事改革沒做，每年春季都會射擊，中共73高炮團在今年2月就進駐，我軍方即研判將會有火炮射擊測考。

問題是，這個年年都做的例行性演訓，以往為何不對外宣布，為什麼今年刻意透過官媒放話？大陸怎會不知道演訓的規模與性質，大陸當然清楚，卻仍劍指台灣，聲稱是為捍衛領土完整，當然是有政治用意。

值得注意的是，蔡政府上任至今，兩岸關係雖冷淡，政府彼此不接觸，但這是大陸第一次公開說其軍演有針對性。不管418軍演，本來是大是小，都已不重要，重要的是大陸藉演訓向台灣傳達的政治意涵，而大陸想傳達什麼訊息，不言自明。

1996年，兩岸軍事實力還在一個平衡狀態，大陸的軍機甚至不曾出海，海峽中線兩邊，都是我方的地盤，因此，當年發生的台海軍事危機，大陸能有的軍事優勢，就是部署在沿岸的短程飛彈，所以將飛彈打到台灣外海。

事隔20年，兩岸軍力早已失衡，大陸能做的武嚇選項，早已不止飛彈，這一年多的機艦遠海長訓，戰機航母時常繞著台灣轉，都是一種軍事威脅，即使如此，大陸也從不曾說有針對性。正因如此，這次418軍演，大陸挑明著說，也是第一次針對性的軍演，蔡政府絕不能低估大陸政治宣示意涵。

(中國時報)