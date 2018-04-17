兩岸政策 台灣到底誰主導

2018年04月17日 04:11 中國時報 連雋偉 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

面對近期兩岸局勢，大陸涉台人士表示，現在無疑是民進黨2016年520上台以來兩岸最緊張時刻，蔡政府一方面強調維持現狀，一方面放任奧運正名公投、台獨公投，及行政院長賴清德台獨言論，接著5月10日美台國防工業論壇，還有美國在台協會新館落成，美國如何出招還不知道，解放軍只能先以軍演示警。

大陸涉台人士透露，東部戰區負責對台的第31集團軍確實每年4、5月都有例行性演習，但演習不是重點，而是大陸要釋放何種訊息，先前的登島演習，是台灣熱炒，大陸出面緩和，這次則是大陸主動將軍演與反台獨連結。

據了解，大陸於12日宣布將於18日在福建軍演後，眼看台灣輿論在民進黨刻意引導下，似乎風平浪靜，於是國台辦於隔天發出聲明，以問答方式強調，大陸有足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，並捍衛國家主權和領土完整。

「如果不是北京高層如此要求，國台辦不會有此聲明」，大陸涉台人士指出，台灣當局要認知到近期兩岸關係的嚴峻性。

蔡英文一再說維持現狀，現在先有奧運正名公投，還有結合李登輝與陳水扁兩位獨派等發起籌組的「喜樂島聯盟」，要推動再修公投法，於明年4月6日舉行獨立公投，這麼多枚炸彈都拆不完了，還有賴清德來鬧場，反而新任陸委會主委陳明通沒說什麼話，「到底誰主導兩岸政策？」

橫在眼前，還有5月10日美台國防工業論壇，還有AIT新館落成，如果美方派出史無前例高官訪台，民進黨要怎麼接招？大陸涉台人士說，最近綠營人士仗著有美國撐腰，對大陸姿態都擺很高，兩岸將日益走向全面對抗局勢。

(中國時報)