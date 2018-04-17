王浩宇嗆黃國昌 道歉很難嗎

2018年04月17日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

時代力量林姓黨工疑似涉毒引發議論，黨主席黃國昌昨僅輕描淡寫，稱台北市黨部會提出完整報告，並未道歉。桃園市綠黨議員王浩宇昨再痛批，黃國昌平常罵別的政黨時，都用非常高的道德標準，自己遇到問題時卻躲在後面，把責任推得一乾二淨，「作為黨主席，為管理不周道歉很難嗎？」

僅稱黨部會提完整報告

檢警日前調查發現，林姓黨工向國外賣家訂購100張毒郵票及20多公克的毒蘑菇，被海關緝毒犬聞出「異味」後，檢警上月27日前往林的租屋處拘提，但林被逮後稱「不知情」，北檢訊後以林嫌涉嫌毒品罪諭令5萬元交保。但這段消息並沒有馬上曝光，直到王浩宇前天在臉書上爆料才廣為人知。

針對外界質疑時力第一時間封鎖消息，時力台北市黨部主委、立委林昶佐在面對媒體時則多次堅稱，林姓黨工受檢時沒驗出毒品反應，且案發地點不是時力的辦公室，強調此案與時力無關。

黃國昌昨受訪時說，林昶佐已初步說明，中央黨部的立場很清楚，就是毒品零容忍，並請台北市黨部提出完整報告。媒體詢問，王浩宇有要求林昶佐跟助理一起去驗尿自清，如何看待？黃國昌說，「只能尊重他的說法」。

王批是否撒謊下封口令

王浩宇昨批評，此案件已進入調查階段，但案情已經不是重點，重點是一個政黨面對問題的態度，是面對還是包庇，是否在過程中撒謊。

王指出，黃國昌作為一個政黨主席，為管理不周道歉很難嗎？如果今天涉案黨工是國民黨、民進黨黨工，黃國昌會用怎樣的態度來發言？又會怎樣要求別人？

王浩宇說，如果時力自詡為進步的第三勢力，在面對類似事件時，就不應該包庇，並對黨工、議員參選人下封口令，否則與過去他們批評的政黨有何差異？如果對於可以說明的事情都選擇撒謊，未來社會對時力的發言，還能相信嗎？

疑嫌辯白反指惡意爆料

疑似涉毒的林姓黨工昨在臉書仍力辯其清白，反指王浩宇是惡意爆料，精心安排到像是在拍連續劇，現在對他而言，最重要的事是向司法證明其清白，但目前還在釐清事情由來，不方便隨意透露細節，強調他已不在時力工作。

(中國時報)