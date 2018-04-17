新聞透視－一遇爭議 黃國昌推拖躲

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中國時報

時代力量黨工遭爆涉毒已有整整2天，但時力黨主席黃國昌面對媒體詢問時，僅稱地方黨部有提報告，也不敢拍胸脯保證自己的黨工絕對沒問題，讓時力全黨遭受批評。這樣的態度莫怪要遭人批評，總是趾高氣揚地要求他人改正，但屢遭質疑時，總是一躲在躲，不願放下身段面對。

綠黨議員王浩宇在第一時間爆料時力黨工疑似涉毒時，時力僅由台北市黨部主委林昶佐回應，但林跳針式回應表示，黨工驗尿沒毒品反應，且涉案地點非時力辦公室，因此與時力無關。此話一出，非但沒滅火，反而引發更多批評，認為林昶佐在切割。

雖然林姓黨工喊冤，但檢警在黨工的租屋處搜出毒品是確切事實。畢竟是時力黨工，若真沒有販賣或持有毒品，黃國昌跟林昶佐大可堂堂正正地替黨工背書，而非不斷重申與時力無關，或是閃避問題。如果最後罪證確鑿，黃國昌與時力恐已錯過道歉的最佳時機。

黃國昌從政時總是對自己太好，每次遇到有爭議的話題就不想面對。比如去年初被馮光遠批後，平日準時到立院開會的黃國昌卻神隱4天，最後被媒體詢問此事時，僅說「謝謝」就旋即離去；黃國昌平常明明講話如連珠炮，但這次面對涉毒疑雲，也僅強調反毒立場，把將責任推給地方黨部。

時力今年推出20多位年輕參選人，意欲在年底9合1選戰搶攻議員席位，但黨工涉毒事件沒處理，不利時力形象。黃國昌與時力的主管若仍以拖待變、迴避責任，年底選情恐將雪上加霜。

(中國時報)

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