鄭麗君身家13億 柯買中國基金

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

監察院昨公布最新一期財產申報資料，文化部長鄭麗君和夫婿沈學榮共同申報財產合計逾13億元；台北市長柯文哲及妻子陳珮琪存款則有1589萬餘元，較上期增加近200萬，較受矚目的是柯文哲名下有「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」的「中國概念基金」。

依監察院《廉政專刊》揭露，鄭麗君及沈學榮共同申報土地4筆、建物7筆，分別位於台北市大安區及內湖區，存款2億8715萬2304元，債權6億7277萬餘元，大多為朋友創業借款；沈學榮在事業投資部分有3億1975萬元，及價值1億935萬元的股票，分別為友達及可成。

鄭麗君辦公室表示，鄭依法申報財產，大多數為其夫婿沈學榮所有，本次申報財產數值的變動，是因沈學榮有事業需求，而出售部分持股。

鄭麗君也強調，她跟配偶所持有的股票均依法信託，變動時也都依規定申報。

柯文哲與陳佩琪共申報8筆土地、2筆建物，其中6筆是台北大安區住家的土地，1筆是新竹的農舍與農地，另外申報土地增加1筆澎湖縣馬公市土地，是陳佩琪繼承父親財產，陳占5分之1權利，價值87萬元；存款為1589萬3361元，較上次的1391萬3015元，增加近200萬元。

柯文哲夫婦申報19筆基金，價值356萬1383元，較上次申報的基金總額501萬2224元為少。

而19筆基金中，登記在柯文哲名下者僅4檔，其中「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」，被視為「中國概念基金」，柯的女兒名下也有「貝萊德中國」。

另，柯文哲在「備註欄」說明選舉補助款，2014年獲補助款2561萬9490元，2015年首次財產申報前已捐出1036萬元，第二次申報後再捐出511萬元，另繳2017年被監察院罰款61萬9488元，選舉補助款除用於選舉用途外，剩餘已捐贈完畢，選舉補助款已用盡。

(中國時報)