邱太三嗆扁講幹話 理都不想理

國民黨立委吳志揚16日質詢時指出，前總統陳水扁透過臉書粉絲團「新勇哥物語」不斷發聲，挑戰法務部，更指法務部長邱太三是紅衫軍法律顧問出身，不會公平對他。對此，邱太三重炮回擊扁，「這就是講幹話！無法回應。」（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

前總統陳水扁透過臉書粉絲團「新勇哥物語」批評319槍擊案歷經藍綠兩黨執政始終不能還他公道，如今的法務部長邱太三曾做過「紅衫軍」法律顧問，不會對他公平，還批蔡英文政府對他「不聞不問」。邱太三昨重炮回擊扁，「這就是講幹話！無法回應。」

邱太三昨至立法院司法法制委員會報告「如何增進司法程序的效率及一、二審檢查官輪調制度」並備詢。

藍委吳志揚質詢邱太三，陳水扁說520要到凱道去向蔡英文陳情，要求319槍擊案要還他公道，還嗆邱太三是倒扁紅衫軍法律顧問，沒辦法否定前台南地檢署檢察長朱朝亮對319案的調查與偵結報告。

邱太三則難得重炮回應，批扁是講幹話，無法回應，「理都不想理」，至於受刑人到底可不可以發臉書，這關係到大法官755、756號解釋中關於受刑人通信權以及意見表達的權利，可能要透過修法以釐清事情。

國民黨團總召林德福也質詢，扁保外就醫還處處攻擊法務部，有看過這麼囂張的受刑人嗎？邱太三則回應，「他大概有史以來的特例」，過去都是生理方面問題保外就醫，扁是夾雜了心理因素，更複雜也更專業，需要專業醫師來認定。

林德福表示，扁一再挑戰法務部底線，讓中監也很為難。

邱太三表示，中監確實會有一定程度的困擾，但還是要依照法律走；法務部毫無問題可面對犯罪及各種不同意見的挑戰，不可能讓扁為所欲為，會請醫療專業人員確認他需不需要保外就醫，不是法務部或是中監可以片面決定。

(中國時報)

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