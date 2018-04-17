勇哥重出江湖 FB設粉絲專頁

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中國時報
／高雄報導

新勇哥物語全面升級！原本隱身私密LINE群組，與粉絲對話的不公開社群，已在FB設立粉絲專頁，即過去僅在粉絲們間流傳的「新勇哥物語」，全民都可以看得見。

據悉，從私密走到公開，顯與這陣子頻頻出招針砭國內政局，在政壇激起漣漪奏效，升級舉動等同宣告阿扁重出江湖，再度站上政治舞台。

精熟法律的阿扁也巧妙避開中監相關規定，由粉絲設立專頁，與阿扁本尊無關。

FB上有幾個「阿扁們」設立的粉絲專頁，不時轉貼新勇哥物語，LINE私密群組15日宣告，阿扁們正式成立粉絲團「新勇哥物語阿扁與勇哥」，等於對社會宣布「這才是官方版粉絲團」。

官版「新勇哥物語」發刊詞說，第1集是2018年1月28日發行，阿扁們正式成立「新勇哥物語阿扁與勇哥」，感謝阿扁們踴躍參與，讓粉絲頁發揮力量。

粉絲頁並以陳致中之名說明勇哥背景，指勇哥是「水牛伯」游錫堃院長從宜蘭帶來給阿扁總統，一直到2008年阿扁總統卸任後，勇哥又回到宜蘭，約在2015年到天上繼續生活，「勇哥雖已歿，台灣精神長存！」

新勇哥物語今年1月28日創刊迄今，已累計發表76篇，許多內容都緊扣時事或政壇熱門議題，在綠營激起不小漣漪，許多政壇人物必讀，甚至心情忐忑，憂心會不會成為故事主角。

專頁中還有新勇哥物語先前篇章，可連結至Youtube，讓遲來的粉絲可以看見先前的新勇哥物語篇章，不會有來不及參與過去的遺憾。

「新勇哥物語」第77篇，隨即針對法務部長邱太三16日在立法院答覆國民黨立委質詢時說，「新勇哥物語」講的是「幹話」。文中勇哥回答勇弟說，「新勇哥物語」頂多是瘋狗說瘋話，正常人再怎麼聽也不可能聽成是「幹話」！

文末，勇哥還自嘲：「對不起，我誤會邱部長了，邱部長所謂『幹』話，原來是幹活的幹！？」

(中國時報)

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