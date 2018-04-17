次長背書 準教長登陸不違法

2018年04月17日 04:11 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

中研院士、前國立東華大學校長吳茂昆昨日傍晚才經過行政院宣布掌教育部，42分後就有網友肉搜出他2015年4月在北京清華大學演講的海報，而且時間還是他校長任內；另外國民黨立委李彥秀在臉書表示吳茂昆赴大陸演講不只一次，還去了浙江大學。不過，教育部次長蔡清華即幫這位新部長背書說，如果吳茂昆只是去短期講學，即使他當時具有大學校長身份，也是不違法。

不只一次 講座遍地開花

16日晚間6點14分，網友在PTT黑特版上已經搜出吳茂昆此前疑利用職權使自己獲聘為專任教授，每年加領講座教授獎助金、學術獎勵金等；6點42分又有網友貼出一張海報，內容是吳茂昆前往北京清華大學報告「從銅基超導到鐵基超導--超導物理的最新發展」論文，時間是2015年4月27日，地點在北京清華大學高等研究院的科學館1樓。但當時吳茂昆還是東華大學校長，直到2016年1月才卸任，因此屬有行政職。

立委李彥秀也在臉書指出，吳茂昆赴大陸演講不只一次，還去了浙江大學，她並貼心貼上網址。國民黨國民黨籍北市議員參選人、郝龍斌辦公室主任游淑慧也在臉書貼出多張吳茂昆赴陸講座海報，諷刺吳茂昆根本是「大陸講課王」，南京大學、浙江大學、北京清華大學遍地開花。

吳茂昆擔任東華大學校長期間，曾到大陸開講座，這有違法嗎？教育部次長蔡清華表示，教育部從來不反對兩岸學術交流，只限定台灣現職大學現職教師不能到對岸大學兼職、兼課或專任。如果吳茂昆只是去短期講學，即使他當時具有大學校長身份，也是不違法。

蔡清華澄清 只是短期講學

教育部卡管百日，前教育部長潘文忠上周五因此辭職，還有網紅拍影片諷刺，常針砭時事的網紅「孫老毛」就說，如果管中閔真的不接台大校長，下個接任者就是國王的人馬，就要like virgin宛如處女，因為所有人都會盯著看，「他不能犯任何錯誤」，犯一點錯就會被指為「汙衊台大」。結果新教長名單公布才半小時就被刨根挖底。

孫老毛表示，台大校長遴選會選出管中閔，結果被「不明人士」以「不明原因」卡管，還組成跨部會小組，把卡管搞得像反攻大陸一樣重要。

孫老毛說，一堆名嘴像鯉魚一樣等管中閔講話，等他講話就像鯊魚一樣在底下等著咬，但管爺就是不說話，等到最後就知道誰在做祟。

(中國時報)