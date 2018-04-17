立場鮮明 藍委籲拋政治意識

吳茂昆政治立場鮮明，曾在太陽花學運期間，探視占據議場的學生。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前東華大學校長吳茂昆將接任教育部長，不過吳茂昆的背景卻引發爭議。吳茂昆支持台灣中國一邊一國、力挺太陽花學運，政治立場鮮明。國民黨立委柯志恩表示，盼吳可以當好部長，拋開個人政治意識形態，處理管中閔案能尊重台大的意見。

吳茂昆2013年時曾在立法院教育委員會備詢，當時表明反對「兩岸不是國際關係」的說法，認為台灣和中國是「國與國關係」，其台獨傾向引發外界關注。媒體昨詢問，國家認同是否是人事考量點？

徐國勇說，行政院考量的是吳茂昆的行政經驗、國際學術地位還有大學校長經歷，媒體詢問的兩國論言論並不是考量原因。但是綠委多表認同，認為吳「認同台灣主權」的主張，有助讓卡管案僵局順利落幕。

綠委許智傑坦言綠營對他接任教育部長是寄與厚望，並表示「認同台灣」也是內閣人事的一個考量。

柯志恩則表示，吳的學識與學術成就不會被懷疑，但是吳的政治立場鮮明，被歸類為深綠學者，在這時間點上台，會令人擔憂他的意識型態可能會影響他對管案的判斷。

柯志恩對於這樣的人事任命，「非常不放心」，尤其是前教長潘文忠下台不過兩天，教長職位許多校長都避之唯恐不及，行政院能這麼短時間就能任命吳茂昆接任教長，「代表吳茂昆是民進黨可以掌握的人，想必對於處理管案的意象與政院高層一致。」

柯志恩認為，吳才剛接任，還有一段觀察期，盼吳處理管案時可以拋開顏色，尊重校園自主。且吳茂昆自己也曾與對岸進行過學術交流，應該更清楚所謂兩岸學術交流的紅線要畫在哪。

(中國時報)

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