不熟國教爭議多 教團不看好

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中國時報
／連線報導

「教長您哪位？」「教長曾自肥！」新任教長吳茂昆周四就要上任，教育團體對此人事案的反應，不是「不熟」，就是勾起過去交惡經驗，直言不敢期待或樂觀以對。

全教總理事長張旭政對新教長說，三年前我們就「評論」過他！當然經驗不是很好。

張旭政說，吳茂昆在東華大學校長任內，全教總開了幾次記者會批評他涉嫌自肥，「各種錢都領，」幾類彈性薪資加一加，個人年薪接近500萬，「這件事情監察院也有做出調查報告，要求他退還170幾萬；我們的指控都是有根據的！」

張旭政指出吳茂昆第二項罪狀，是疑與前任校長私營的東午建設公司底下營造公司有利益輸送；第三罪狀是校內教授升等黑箱作業，東午建設蓋的房子說是要給學校老師住，但有老師升等時「很巧」都會接到電話，詢問要不要東午建設房子，結果升等就沒過，懷疑兩者有高度關聯。「教師們有提升等的行政救濟，行政法院判決都勝訴！」張旭政說。

張旭政說，鑒於吳茂昆在東華任內有重大問題，忽視學生勞動權等，「他當教育部長我們不敢期待或樂觀，只能觀察他後續作為！」他推論吳茂昆的任命一定是政治上跟綠營關係良好，這無可厚非，「但是在教育政策上過去他有何想法，證明他確實適合當教育部長？似乎是沒有。」因此目前也只能「觀其言，查其行」。

東華大學1名王姓教授直指吳擔任校長期間，平均1年請假140天，目前監察院正在調查。記者昨晚致電吳茂昆，但吳手機關機，無法取得回應。

國教行動聯盟理事長王立昇則說，教育團體很多人和吳茂昆不熟，也擔心吳對國教議題了解少，難上手。另身為台大應力所教授，王立昇也希望教育部長有其高度，屏除外界的政治操作，對台大校長任命案要能真正為台大、為全國教育著力思考，「做全民的教育部長。」

高教工會秘書長陳政亮聽聞新任教長名字，表示不熟、沒聽過。

(中國時報)

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