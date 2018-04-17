孫蔣銅像去留 中山大學公投4天

2018年04月17日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

中山大學校內孫逸仙與蔣介石2座銅像16日起至19日下午4時止，連4天舉行網路公投，對2銅像各別決定去留，為提高投票率，銅像公投工作小組還要送出來回機票，這也是全國大專校院首次以公投決定銅像何去何從。

攻讀碩士班的張同學16日受訪贊成2銅像搬到校內其他地方，他認為過去銅像屢次遭到潑漆，在這種仇恨、對立氛圍下，或許哪一天被砍頭也說不一定，到時候反而更難看，而搬到校外好像要跟學校切割，感覺也不好。

雖然投票設計是對各別銅像投票，但他認為，從學校歷史而言，學校既然名為中山大學，當然孫逸仙銅像不可少，再從孫、蔣2人關係與對校史的意義，少了蔣介石也說不過去，因此他認為2銅像應同進同退。

「要拆就拆、要留就留」1名不願具名的老師認為，此次公投應該去看投票率，如果參與的人不多，代表這議題根本沒人在乎，投票率低，更是證明銅像去留是「有特定立場的人」才會關心，對於沉默多數其實是無感。

中山大學前年10月21日校務會議中，有學生代表提案拆銅像，校方年底即成立「銅像處理委員會」並舉辦一系列公民咖啡館、「銅像周」短講、銅像辯論賽與公聽會等，去年11月3日校務會議決議，銅像去留由全校公投。

中山大學學務處表示，凡今年4月10日仍在職教職員與在校生都有投票權，經統計有1萬862人，除交換生外，外籍或陸生都可投票，並單獨對孫、蔣銅像圈選「留置原地」、「搬到校內其他位置」或「搬到校外」，無最低投票門檻。

若留置原地票數高於全體投票數50％，則銅像不動，低於50％就搬離；若「留置原地」與「搬到校內其他位置」票數相加高於全體投票數50％，銅像搬到校內其他位置、低於50％則搬到校外，票數相同則由校長做最終定奪。

(中國時報)