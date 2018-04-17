頂大校長開會碰釘 藍批綠鴨霸

2018年04月17日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

立法院財政委員會昨天原安排邀請審計部審計長林慶隆、教育部部長潘文忠專題報告「邁向頂尖大學計畫經費之審計與執行情形」。因擔心藍營藉機詢問卡管案，會議還沒開始，綠營就提出散會動議，不願開會，導致會議停擺。包含清、交、成等頂大校長一大早就在台下排排坐成一排，面面相覷，藍委賴士葆質疑：「執政黨到底在怕什麼」？

卡管案白熱化，昨天包含台大代理校長郭大維，以及成、清、交各頂大校長出席立法院財政委員會的「邁向頂尖大學計畫」專案報告。但教育部「群龍無首」，綠委召委王榮璋表示，教育部長下台，兩名次長也跟著請辭，若會中要求教育部作出任何承諾，不一定能做到，因此不需開會；而管中閔適不適，應回到教委會審查，不該在財委會討論。

藍委費鴻泰表示，預算案是替人民監督政府，錢有沒有花在該花的地方，立法院就是公開透明，綠營不該「找理由不開會。」

藍委盧秀燕質疑，立法院為何要自我限縮職權，為何不能問卡管、為何不能問潘文忠是否尊重大學自主？何況教育部報告都送到了。她說，台大現在沒有校長，如何執行頂大經費？如果台大沒校長都可以執行，那其他學校也不必有校長了！

藍委賴士葆也表示，自己擔任委員15年來，第一次碰到在野黨專委排專案報告，執政黨卻執意不開，不知道綠委在「怕什麼」，頂大要走向國際，審預算都來不及，執政黨卻鴨霸到連讓人講話都不行，「教育部為何不能碰？難道只是為了達到上級交代的任務？這樣作太low。」

日前台大校務會議作出「暫時擱置」管案的結論，不再處理管的爭議，台大副校長張慶瑞表示，目前校內各校務都正常運作，「暫時擱置」是台大全校的「集體智慧」，學校皆依法運作，並強調，台大是「理性的單位」。

而台大開學至今都是由代理校長郭大維暫代，對此，交大校長張懋中也認為「並不是常態」，校長遴選應該依法行政，按照正常管道進行。

(中國時報)