外銀美元定存利率 最高2.68％

2018年04月17日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

敘利亞戰事引爆金融市場動盪，美元拆借利率見回不回，外銀加碼吸收美元定存，瑞銀喊2.68％是目前市場最高，緊跟在後的還有星展2.61％，花旗、渣打、匯豐的2.58％，就連國銀都「化整為零」，透過數位帳戶小額吸收美元存款，戰況空前激烈。

瞄準超大戶 33萬美元起

與過往最大差異是，這波美元定存加碼多是針對「超大戶」而來，如瑞銀雖掛出3個月天期年息2.68％，但單筆最低承做33萬美元、最高限額50萬美元，若非大戶還真的無法參與，預計4月底前將吸收10億美元資金。

星展及渣打、花旗等外銀，分別喊出3個月期年息2.61％及6個月期年息2.58％，門檻不像瑞銀上看千萬台幣，但單筆也要求至少3萬美元（新台幣約88萬元），同樣不是小數目，頗有把握時間賺機會財的味道。

匯銀主管表示，過去1年半新台幣持續升值，讓不少「囤美元」的定存族相當憂鬱，對美元定存族來說，即便近期新台幣回檔，但還算是低點，可攤平過去購買美元成本，所以專案的詢問度及受歡迎程度均高。

匯銀主管表示，敘利亞戰事起，美元再度成為避險主要貨幣，除美元LIBOR利率持續走高，加計港幣續跌，香港當地也有美元需求，外銀加碼吸收美元一來「立於不敗之地」，二來也可刺激財富管理業務，其實不吃虧。

國銀化整為零 戰況激烈

眼看外銀不惜成本搶美元，國銀自是當仁不讓，凱基銀大膽端出1年期年息2.15％方案，玉山銀則喊出6個月期年息2％，安泰銀也提供6個月期年息1.9％，各家都訂出吸收千萬美元以上目標，要充實海外美元放款。

除了國外銀定存方案，近年興起的數位帳戶也來分一杯羹，台新以活儲之姿喊出最高1.68％，透過Richart外幣帳戶先享有優惠匯率，如果需要提領外幣現鈔，每季還享手續費減免，以「化整為零」充實美元部位。

(中國時報)