經部提新油價公式 學者嘆為時已晚

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中國時報
／台北報導

美英法聯軍轟炸敘利亞，中油不諱言短期國際油價恐突破每桶80美元大關，立委曾銘宗表示，中東局勢緊張，昨日國內油價已漲一波，未來國際油價持續攀升，恐將進一步衝擊國內油、電價與物價。經濟部長沈榮津承諾，將盡快在2個月內，研提更貼近中油即時購油成本的新油價公式，並建置油價平穩機制，但學者認為為時已晚。

曾銘宗表示，在聯軍未轟炸敘利亞之前，國際原油價格已由45美元漲至60餘美元，近日更已漲至72美元，看這情況，每桶80美元大關很快就會觸及。

中油副總經理畢淑蒨指出，中油持續密切關注國際油價，若敘利亞戰事沒有擴及其他地區，上漲空間與時間都不會太大，雖可能觸及80美元，但應屬短期現象，目前預估今年平均國際油價約每桶60至65美元。

不過，曾銘宗擔心，油價上漲，會連帶波及國內電價與物價。對此沈榮津指出，昨日一早即要求國營會加速檢討油價公式，同時比照電價，研提油價穩定機制，於1個月內送交經濟部，萬一中東局勢有變化，才不至於造成衝擊。最後在曾銘宗追問下，沈榮津承諾，最快在2個月內經濟部將就公式與平穩機制提出具體方案。

對於建立油價平穩機制，中央大學教授梁啟源大嘆：「為時已晚！」他指出，先不說所謂平穩機制，根本扭曲市場機制，當原油供過於求，布蘭特原油處於30美元時不做，現在油價持續走揚，再來提，成立也無法平抑。

梁啟源說，現在的情勢是原油供不應求，美元弱勢，沙國已將原油目標價由每桶70美元調升至80美元，即使沒有聯軍轟炸敘利亞、中東情勢緊張，油價也將持續上漲，設立平穩機制難發揮效果。

(中國時報)

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