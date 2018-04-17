南山人壽 推長照定期險

2018年04月17日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣老化問題日益嚴重，為讓民眾提早建構長期照顧保障，南山人壽新推出「南山人壽青年護照長期照顧定期健康保險」，不僅鼓勵更多青壯族群加入投保行列，定期險的保費設計，讓剛出社會工作的新鮮人也負擔得起，有長照照顧險當後盾，人生將更有依靠。

根據南山人壽調查顯示，各年齡層都認為長期照顧險是最需要的保障，但受訪民眾投保比率卻僅15％，尤其是青壯族群失能，不但讓家中失去主要經濟來源，加上所需照顧時間較長，常成為家中沉重負擔。

「南山人壽青年護照長期照顧定期健康保險」滿15足歲至60歲皆可投保，繳費10年、保障10年的定期型保障，若符合長期照顧、全殘條件，則依保險金額先給付整筆保險金、每年還能依約再領長期照顧、全殘廢生活扶助保險金等，合計最高達16次，目的是填補失能後的收入減損和長期照顧費用；若集體投保5人以上，另享約2％費率折扣。

南山人壽提醒，青壯族群為家庭全力打拚，常因為忙碌或收入用於家庭支出，而忽略建構長照保障，但若一旦因意外或其他因素失能，不但會讓家中失去主要經濟來源，再加上青壯族群的平均餘命較長，所需照顧時間也將更久，一旦失能，照顧費用會更高，所以更需要提早規劃長照保障，讓人生有依靠。

以40歲男性投保、保額60萬元為例，年繳保費6000元，每月只需繳交500元，當保險事故發生時，即可依保險金額先給付60萬元的保險金，每年再領取長期照顧分期、全殘廢生活扶助保險金60萬元，合計最高達16次，總計1020萬元的長期照顧保險金，協助填補收入的減損和照顧費用。

為鼓勵民眾提前規劃保險，南山人壽即日起至5月31日舉辦抽獎活動，凡於活動期間投保南山人壽任一健康險、意外險產品，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中摺疊跑步機和極限運動GoPro攝影機等好禮。

(中國時報)