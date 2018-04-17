藍委轟環署 強詞奪理馬後炮

2018年04月17日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

新北市環保局長劉和然表示，盼深澳電廠爭議回歸專業。（中央社）

立院衛環委員會昨炮聲隆隆，藍綠甲級動員，綠營總召柯建銘親自坐鎮。關於瑞芳保育區問題，新北市政府與環保署各說各話。綠營雖以人數優勢阻止新北市府代表孫忠偉上台，藍委仍用質詢方式讓他發言。惟環保署副署長詹順貴指責孫「強詞奪理」、「馬後炮」、「逃避責任」，主席藍委王宜民則反唇相譏：「你才強詞奪理、馬後炮、逃避責任。」

孫忠偉表示，2016年台電與新北市府漁業處溝通時，市府就否決排除保育區的建議，首次專案小組會漁業署也曾表示疑慮。到了第2次專案小組會，台電並未拿到新北市任何公文，卻自以為保育區問題已有共識。且環評委員對生態的意見很多，台電卻都避重就輕，對策只有一張紙。

他強調，新北市從未同意台電可在保育區建防波堤。專案小組與環評大會中，新北市代表均因環委已充分表達意見而回答「不用（再表示意見）」，而非沒意見，更非贊成開發。新北市府在意的是深澳電廠對空汙、生態、居民健康的影響，而非一定要與其他機關分個輸贏。

詹順貴被譏還在當律師

對此，詹順貴大表質疑，認為保育區建防坡堤需新北市同意，但無論在專案小組或環評大會，新北都未表態，第2次專案小組會還要求台電撥款為漁港清淤。若新北強烈反對開發，只要書面反對，環評會就可做裁處。如今為了選舉炒作保育區話題，實是逃避責任且強詞奪理、馬後炮。

此種說法立即引起藍委不滿，指責他卸責、態度不對，彷彿還在當律師，忘了已是副署長。環保署長李應元出面緩頰也被波及，藍委指責李應元讓詹主持環評會，用意是擋子彈、逃避責任。

李應元大聲說：「從政25年最不能接受就是逃避責任。」他說會負完全責任，且新北市府沒說保育區不能開發，此案就算立院將他移送監察院調查他都接受。稍後詹順貴也表態，若立委有意見，也請把他移送監院。

李應元不怕移監院調查

由於保育區內的防波堤成了爭執焦點，列席的經濟部次長龔明鑫表示，會窮盡一切力量與新北市府溝通。

(中國時報)