對環署長官最後一分尊重 快沒了

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中國時報
／新北報導

立法院排審深澳電廠報告，新北市府派員到場表達立場，被環保署副署長詹順貴情緒性指「強詞奪理」、「說謊」；新北環保局長劉和然說，新北本於專業表達意見，卻被如此對待，「我最後一分對環保直屬長官的尊重都快沒了」。

立院16日排審深澳電廠專案報告，新北市府派環保局簡任技正孫忠偉列席表達意見，強調市府反燃煤電廠，且從未同意配合防波堤調整瑞芳水產保育區，遭詹順貴批「強詞奪理」、「說謊」、「馬後炮」。

新北市環保局下午大動作開記者會反擊，劉和然說這次請局內高階事務官代表前往，就是希望本於事實、就事論事，沒想到卻遭詹順貴反批，令人失望難過。

劉和然說，瑞芳保育區爭議爆發後，詹副署長跳出來大聲抨擊新北市府未在會中一而再、再而三地強調保育區重要，彷若台電發言人的說法令人納悶，「台電爭議，為何由環保署副署長出面護航？」

劉和然說，1月29日專案小組第3次初審會議紀錄，結論中就清楚寫到建堤將影響生態，也是深澳案最後2結論併陳送環評大會主因，作為會議主席的詹不應一無所知。

劉和然說，台電環差報告中僅1頁寥寥2、3百字敘述生態問題，也在環評大會中備受主席詹副署長及與會委員質疑，孰料曾幾何時，環評主席竟淪為台電發言人；劉和然更拿出1張詹順貴過去上街頭高舉「除霾減碳、逐年淘汰燃煤電廠」標語照片，質疑當年環保鬥士卻用情緒性字眼打壓專業事務官，讓人失望。

孫忠偉指出，新北市府自始至終都在關切深澳燃煤電廠興建可能帶來的各項空汙、健康、生態、資訊透明等問題，卻被中央長官如此對待，令人心寒。

新北市漁業處長汪昭華也強調，台電僅2016年1月和5月兩度到漁業處諮詢保育區調整，當時漁業處就明確告知必須重做環評，並符合海岸管理法規範，「從頭到尾沒有共識」。

新北市府發言人張其強也說，環保署以新北市漁業處長對相關報告有無其他意見回答的「不用了」，硬拗是「贊成」，「到底是誰在強詞奪理？」

(中國時報)

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