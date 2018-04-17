朱戲稱首個環監點就放深澳

新北公共監測平台，透過有線電視數位傳輸，讓第一線區長、校長能隨時監看水情及做出因應。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市地幅遼闊，為防範突發性地區淹水及災情應變，市府結合13家有線電視系統業者，建置全國第1個「公共監測平台」，首波針對最常淹水學校、馬路及河川地，架設24小時紅外線監視器，區長及校長透過手機或平板可隨時監看水情，再由市府第一時間決定是否停班停課，及時因應救災。

深澳電廠最近成為話題，市長朱立倫16日出席公共監測平台啟動儀式，談到數位化平台監控水情時暗諷：「環境監測也是一個很好的加值服務」，雖然環境監測不一定是指空汙，「但未來第一個環監點就放深澳」、「不然放號稱沒有汙染的林口電廠也可以」，幽默言詞引發現場哄堂大笑。

朱立倫強調，新北市共有110萬戶有線電視用戶，安裝逾220萬個數位機上盒，是全台最大經營區，新北市去年完成有線電視全面數位化後，決定要利用有線電視訊號穩定、系統業者維修快速等優點，建置24小時數位監測平台。

「新北公共監測平台」由新聞局統籌規畫，有線電視系統業者架設紅外線監視器，第一階段鎖定過去20個曾嚴重積淹水地區，例如三重光興國小校門，利用數位化24小時拍攝，再將影像以網路傳送到三重區長、光興國小校長手機，隨時查看校門口有無積淹水；因系統設計顧及隱私問題，平台並未對外開放，只能由第一線區長及校長等人使用。

新聞局長張其強說，新北市有商業繁華都會也有人煙罕至的山林，易發生突發性災情，市府將防災融合數位化監控，這個平台是官民合作第一步，未來將擴大推廣到居家照顧等公共服務上。

(中國時報)

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