瑞芳居民陳情 要求重做環評

2018年04月17日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

立法院社福及衛環委員會昨進行「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」專案報告，新北市瑞芳區居民到立法院外陳情，要求重做環評。環保署長李應元表示，環評制度的設計自有其考量，必須尊重環評程序，過去環評結果各方都有意見，也不乏進入訴訟、訴願程序改變結果的例子；民眾如對深澳電廠環差案結果有意見，可走類似途徑解決。

李應元強調，深澳電廠擴建是環差案，主要是和原開發計劃變更的部分做比較。從台電報告中可發現，無論機組容量、汙染物排放總量等都減少很多。另外，像卸煤港由番仔澳灣移到深澳灣中油港區，不用填海造陸，儲煤倉也移到廠內，對環境影響減低，投票結果以9比8通過，程序上並無問題。

李應元說，環評結果無法讓每個人滿意，但環評制度卻是不錯的制度，《環評法》讓台灣的環境獲得改善，雖非完美仍有公信力，國人應該有信心，並且尊重環評程序。

此外，李應元昨天答詢雖振振有詞，但因還有其他行程，接近中午便與部屬先行離去，並未向主席陳宜民請假。甚至綠委陳曜也大為不滿，要求環保署立刻聯絡李應元，要他回來接受質詢。不過李應元仍按既定行程南下，使得陳宜民相當不悅，指責他欺騙代理主席藍委王育敏說已請假，是個「落跑署長」。

(中國時報)