難拓展 V BIKES退出台灣市場

V Bikes去年8月風光進駐宜蘭，還引發共享單車的三國大戰，但因拓展市場不易，業者決定不玩了，圖為停放在宜蘭縣政府停車場的V Bikes。（李忠一攝）

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中國時報
／綜合報導

標榜虛擬站體、設感應區讓民眾借還車的V Bikes，去年8月在宜蘭投放，風光搶進台灣市場，與oBike、YouBike形成共享單車「三國大戰」，但日前有民眾發現V Bikes單車無法解鎖，懷疑退出台灣市場。業者16日證實，因無法進一步拓展市場，V Bikes「確定不玩了！」

宜蘭投放8個月 喊卡

V Bikes總部位於美國達拉斯，去年8月開始在宜蘭投放，加上隨借隨停的oBike，讓原本有意引進YouBike的宜蘭市公所也不得不喊卡。但事隔8個月，有民眾發現V Bikes無法解鎖、客服電話沒人接聽。V Bikes宜蘭營運商游承曉昨證實，V Bikes決定退出台灣市場，宜蘭180輛、高雄100輛單車預計6月回收。

游承曉表示，退出原因是欲進駐其他縣市時，沒有得到正面回應，發文給其他縣市政府設感應區，嘴裡雖說歡迎，但過程中明顯感受公部門冷淡、未積極協調以對，讓業者縱使有心也無力。

認環境不友善 放棄

他嘆說，V Bikes拓展市場不易，再加上違停、罰款、法規不完備等問題，美國總公司評估，如果做生意得跟政府摩擦，不如不要進駐。他直言，台灣環境很不友善，V Bikes會放棄台灣市場轉向東南亞。

宜蘭縣政府建設處長林國民表示，對於共享單車進駐，縣府態度是友善的，只要能嘉惠縣民，縣府都會支持。

高雄市交通局表示，V Bikes來高雄屬示範性質，僅在鼓山區借得到，據了解是因成本考量才做的決定，因巿場機制關係，並未做干涉。

進駐時間較晚 沒輒

宜蘭市王先生認為，當初oBike進駐宜蘭時，大家會覺得跟YouBike不同，會想嘗鮮並了解oBike優缺點，等到V Bikes進駐後，大家已經習慣oBike，甚至分不清兩者差異，進駐時機晚加上宣傳不足，才是V Bikes玩不下去的主因。

oBike台灣市場總監賴筱薇表示，共享單車在台灣確實很難經營，全台22個縣市有22種規矩，要花很大心力跟政府、民眾溝通，但oBike在台灣已擴展到全台14個縣市，比YouBike還多。前不久台灣會員人數剛突破百萬，一直在穩定成長。

(中國時報)

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