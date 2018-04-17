2018年04月17日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

共享單車V bikes宣告退出台灣，市場剩下oBike和YouBike兩家業者。YouBike由政府委託業者經營近10年，因車輛品質佳、都會區站點密集，始終屹立不搖，全台已設置1400多站；從新加坡引進的oBike，初期受違停爭議影響大，如今廣布全台14縣市、會員數破百萬，呈現逆向成長趨勢，並讓台灣成為首個取消900元會員押金的國家。

YouBike長年在台灣共享單車市場一枝獨秀，去年4月oBike進駐台灣時掀起旋風，隨後來自美國的V bikes也在宜蘭、高雄設站，進入「三國大戰」時代。儘管外來單車來勢洶洶，YouBike卻未受影響。

據微笑單車公司統計，近1年多來運量沒有顯著變化，站點則持續擴展，目前全台已有1400多站、約4.1萬輛車。

雖然YouBike採站樁式車架營運，需在定點借還，收費也較高，但停放相對有秩序，且由政府委託經營，民眾多認為車輛安全、維修及調派較有保障，加上均採捷安特車輛，座椅舒適、性能好且配有變速功能，「好騎」是吸引使用者的重要關鍵。

主打隨借隨還的oBike，初期靠著大量投放車輛迅速吸引目光，但隨即面臨違停亂象、押金過高等爭議，甚至一度有縣市政府阻擋進駐。透過不斷溝通，現已順利進駐14縣市，並順應民意，讓台灣成為首個取消900元會員押金的國家，在台推行剛滿1年，成功殺出一條血路。

oBike台灣市場總監賴筱薇說，無樁式共享單車在台灣推行難度大，除努力配合各縣市法令規定，也積極開發更多經營模式，例如與高雄市政府合作，買公車月票就送騎乘券，或請學校鼓勵新生騎oBike取代買新車，另在類封閉型觀光景點投放車輛，方便民眾騎乘。

賴筱薇說，YouBike僅在全台7縣市設站，不少民眾過去沒有共享單車可用，oBike看準各地區需求，在全台廣布站點，加上騎乘費用低，15分鐘只要3元，使用人數不斷增加，不久前會員數已突破百萬，在全球共享單車退燒下，反在台灣逆向成長。

(中國時報)