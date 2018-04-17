劉文雄接工研院 3策略超日韓

2018年04月17日 04:11 中國時報 黃有容／台北報導

帶領工研院發揮跨領域研發創新優勢！劉文雄16日接任工研院長即提出，以市場為導向、接軌國際，及以技術整合優勢平台推動產業轉型等三大藍海策略，引領台灣產業緊追日韓，更期望能進一步超越日韓。

工研院昨日舉行新任院長劉文雄布達典禮，包括智融集團董事長施振榮、台達電子榮譽董事長鄭崇華等多位產官學研人士共同出席。對於劉文雄的出線，鄭崇華直言，「真是找對人了！」他對劉以科技解決問題，創造高價值的理念，感到十分契合。

經濟部次長王美花布達時也說，這次新院長的任命，政府對於工研院有許多期許，台灣經濟、製造業要做得好，才能在全球有強勁的競爭力，期盼工研院繼續與業界合作，面對求新求變的世界潮流，共同提升台灣的競爭力。她打趣說，「經濟部會持續給予壓力，也謝謝劉回台灣同甘共苦，接下這個跳火坑的工作。」

劉文雄則提出帶領工研院航向藍海三大策略，首先須以市場為導向，考慮政治、經濟、社會、科技等因素進行研發，運用有限資源解決問題，他相信，台灣要想在世界上站穩領導地位，便須創造一個無人競爭的全新市場，為此工研院須扮演好領頭羊的角色。

其次，工研院須做台灣與國際的橋梁，在既有科技基礎上，積極尋求創新與再突破；第三，工研院須做好技術整合平台工作，不僅院內各研究中心要增加橫向合作，對外也要與政府、產業、研究機構合作，共創新時代。

劉文雄1983年就赴美深造，畢業於柏克萊大學電機及資訊博士，曾任美國Nexant能源顧問公司技術創新策略與智慧電網資深副總裁、行政院能源小組與電力檢驗小組委員，也是第二期能源國家型科技計畫顧問。

出身台南佳里的他，台語比國語「輪轉」，在行政院都用台語開會；受父親影響，從小就對能源有濃厚興趣。收到邀請後，很快就攜家帶眷回台就任，他認為，台灣產業界正面臨再創還是被邊緣化的十字路口，但他有決心以專業經驗協助，共同打拚，走出台灣自己的路。劉文雄也指出「回家的感覺真好！」

(中國時報)