中信獻愛 翻轉大陸偏鄉教育

中信慈善基金會與大陸關工委長期攜手「園丁計畫」第七期培訓班昨日開訓，包含關工委主任顧秀蓮、常務副主任武韜、北京師範大學黨委副書記李曉兵、關工委辦公室主任陳江旗、國台辦經濟局副局長鄭慷、中信慈善基金會執行長高人傑等人親臨觀禮。（中信慈善基金會提供）

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中國時報
／台北報導

為改善大陸老少邊窮地區的教育扶貧工作，由中國信託慈善基金會、中國關心下一代工作委員會與中國社會福利基金會關心下一代基金共同主辦的「第七期園丁計畫—中國關心下一代教育示範基地校長、教師研修班」，昨日在北京師範大學正式舉行。

自2013年開始，中信慈善基金會、關工委及關心下一代基金跨海合作「中國關心下一代教育示範基地」計畫，每年特別於北京辦理「園丁計畫」，今年培訓著重於教師專業素養、專科能力精進，規畫北京15所一等中小學，進行分組觀摩與交流研討。

園丁計畫 著重師資培訓

國台辦經濟局副局長鄭慷在致詞時表示，中國信託金融控股公司多年來一直推動兩岸金融業交流合作，很欣悅看到近年來在發展大陸業務開花結果，更不忘善盡社會責任，戮力大陸貧困地區教育事業計畫，意義重大、影響深遠。

關工委主任顧秀蓮表示，人才需要培植，偏鄉地區教育環境需要改革，非常感謝中國信託銀行及中信慈善基金會長期對海峽兩岸教育事業做出的貢獻，以教育脫貧、幫助弱勢孩子的善念作為雙方共同的使命，跨海送愛、奉獻愛心，透過兩岸慈善單位一同攜手努力，已經產生超乎想像的影響。

關工委常務副主任武韜亦肯定「中國關心下一代教育示範基地」計畫是兩岸慈善單位攜手共創的慈善事業。

兩岸攜手 延續善的循環

「中國關心下一代教育示範基地」5年來取得顯著的成績，目前共涵蓋25省與自治區、18個少數民族地區，超過4萬名弱勢學童因此獲得更完善的教育資源，是落實兩岸攜手共建公益平台之最佳典範。

中信慈善基金會執行長高人傑表示，推動園丁計畫培訓班的目的，就是希望能夠提升師資素質，並勉勵所有參加培訓班的教師們，秉持園丁計畫的理念，回到工作崗位後，以愛用心灌注，一起為偏鄉地區的教育事業播種耕耘。

(中國時報)

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