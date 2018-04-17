中信打造綠色金融 柯P喊讚

台北市長柯文哲（中）、中國信託銀行董事長童兆勤（左二）、北市環保局長劉銘龍（右二）、中信慈善基金會副董事長陳國世（左）及中國信託國際事務最高顧問馮寄台（右）等，16日宣示響應環保，禁用一次性與美耐皿餐具。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

中國信託金控積極響應台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具政策，台北市長柯文哲昨日蒞臨中信金融園區員工餐廳並頒發表揚狀，由中國信託銀行董事長童兆勤代表接受，顯示中國信託積極投入環保成效備受肯定，童兆勤亦於會後邀請柯文哲共進午餐。

柯文哲感謝中國信託將環保作為重要企業社會責任，肯定其響應台北市府環保政策，率先推動廚餘減量及垃圾減量分類已見成效。

童兆勤表示，早在2016年台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具政策初期，中國信託金融園區內的員工餐廳即淘汰美耐皿餐具，全面改採瓷餐具，不僅降低一次性餐具對環境的傷害，同時亦能讓員工吃得健康，為環境保育善盡心力。

此外，中國信託員工餐廳每日提供3種不同類型的定食，菜色內容均經過營養師計算及建議，為員工健康把關，此外，以定食取代自助餐，員工可依個人需求調整飯菜量，避免食物不必要浪費，有效減少約6成廚餘量，廚餘再利用後作為有機肥，用於認養公園的植栽，徹底落實廚餘減量及循環再造。

中信金控秉持「節能減碳、環保永續」信念，實踐「Green Policy, Green Future」的承諾，從業務營運與員工日常生活中積極落實環保作為，去年入選專業投資人重視的道瓊永續指數「世界指數」成分股，並連續2年在「CDP氣候變遷專案」評比中，獲得台灣金融業最優成績，中國信託南港金融園區規畫之初即以源頭設計理念，導入各項環保節能設計。

中信金控將綠色永續思維納入營運過程，透過員工教育宣導、節能減碳管理系統導入推行、落實環保方案等具體行動，期盼從企業內部扎根，並與上下游的商業夥伴共同攜手為環境保育貢獻最大心力，朝向金融業綠色典範的目標邁進。

(中國時報)

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